Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart wird von einem brutalen Verbrechen erschüttert. Dort ist am Abend ein 36 Jahre alter Mann auf offener Straße erstochen worden.

Zeugen alarmierten gegen 18.15 Uhr die Polizei. Ein bislang Unbekannter habe in der Fasanenhofstraße inmitten eines Wohngebiets auf einen Mann eingestochen, mit einem "schwertähnlichen Gegenstand", so die Polizei. Sofort rückten Rettungskräfte und die Beamten mit einem Großaufgebot in den südlichen Stadtteil Fasanenhof aus. Das Opfer erlag jedoch noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Der Leichnam des Mannes lag noch weit nach der Tat abgedeckt auf dem Asphalt.

Hintergründe des Mordes in Stuttgart noch unklar

Der Täter sei mit dem Fahrrad geflüchtet, so die Polizei. Bei der Fahndung nach ihm habe sie auch einen Hubschrauber eingesetzt. Am späten Abend konnten die Beamten dann einen Mann stellen und festnehmen. "Ob es sich hierbei um den gesuchten Tatverdächtigen handelt, müssen die nun eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben", erklärte ein Sprecher in der Nacht.

Laut "Stuttgarter Nachrichten" wurde inzwischen die Tatwaffe in einem Gebüsch gefunden und sichergestellt. Berichte, wonach es sich bei ihr um eine Machete handelt, bestätigte die Polizei nicht.

Auch die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung haben sich die beiden Männer zuvor lauthals gestritten. Um wen es sich bei ihnen genau handelt, teilten die Ermittler bisher nicht mit.

Die Polizei kündigte an, im Laufe des Vormittags womöglich weitere Informationen liefern zu können.

Die Kripo Stuttgart sucht noch weitere Zeugen der Tat. Die Telefonnummer für Hinweise lautet (0711) 89905778.

Quellen: Polizeipräsidium Stuttgart, Stuttgarter Nachrichten, "Bild"-Zeitung, Nachrichtenagentur DPA