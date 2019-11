Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker soll der Angreifer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine "akute psychische Erkrankung" beantragen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am Dienstagabend während einer Vortragsveranstaltung in der Berliner Schlosspark-Klinik von einem Mann mit einem Messer angegriffen und erstochen worden.

Demnach handelte der mutmaßliche Täter aus einer "wohl wahnbedingten allgemeinen Abneigung" gegen die berühmte Familie Weizsäcker. Ein Tatmotiv aus dem "höchstpersönlichen Bereich" schloss die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung aus. Der 57 Jahre alte Verdächtige aus Rheinland-Pfalz war bisher polizeilich nicht bekannt. Er war wohl auch kein Patient in der Klink von Weizsäckers.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, habe der mutmaßliche Täter während der Planung seiner Tat im Internet recherchiert und sei dabei auf den Termin in der Schloss-Klinik gestoßen. Der mutmaßliche Täter fuhr nach eigener Aussage am Dienstag mit der Bahn nach Berlin, um den Vortrag von Fritz von Weizsäcker zu besuchen und die Tat zu verüben. Das Messer habe er der 57-Jährige zuvor noch in Rheinland-Pfalz gekauft.