Das Warten vor dem Gericht in Kopenhagen hat ein Ende. Hier wurde der dänische Erfinder Peter Madsen am Mittwoch zu lebenslanger Haft und damit der Höchststrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 47-Jährige im vergangenen August die schwedische Journalistin Kim Wall sexuell missbraucht, ermordet und zerstückelt hat. Tatort war ein von Madsen konstruiertes U-Boot. Im Verlauf des Prozesses hatte der Tüftler zugegeben, Walls Leiche zerteilt zu haben. Ihre Ermordung bestritt er aber, sprach von einem Unfall, für den er mehrere Versionen angab. Laut Staatsanwaltschaft soll Madsen Wall entweder erdrosselt oder ihr die Kehle durchgeschnitten haben. Die 30-jährige Journalistin hatte Madsen im August für eine Geschichte über den Erfinder auf einer Fahrt in seinem selbst gebauten Tauchboot Nautilus begleitet. Ihre zerstückelten Überreste wurden später im Meer gefunden. Die Verteidigung kündigte an, in Berufung zu gehen.