Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die Flucht ist zu Ende: Der mutmaßliche Mörder und Vergewaltiger der Schülerin Susanna wurde im Irak nur einen Tag nach Beginn der Öffentlichkeitsfahndung festgenommen. Das gab das Bundesinnenministerium in Berlin bekannt.

Kurdische Sicherheitsbehörden haben Ali B. den Angaben zufolge in der Nacht gegen zwei Uhr im Nordirak gestellt. Vorausgegangen sei eine Bitte der Bundespolizei. In einer ersten Stellungnahme dankte Bundesinnenminister Horst Seehofer den Einsatzkräften: "Dieser Erfolg ist Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen den kurdischen Sicherheitsbehörden im Irak und der deutschen Bundespolizei", erklärte der CSU-Politiker.

Der im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an Susanna F. beschuldigte Ali B. wurde heute Nacht gegen 2 Uhr durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitte der #Bundespolizei festgenommen. Minister #Seehofer: "Erfolg ist Ergebnis der guten Zusammenarbeit." pic.twitter.com/xXUdHizB55 — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 8. Juni 2018

Hat Ali B. Susanna in Wiesbaden ermordet?

Der 20-jährige irakische Staatsbrüger Ali B. ist dringend verdächtig, die 14-jährige Susanna aus Mainz in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai vergewaltigt und ermordet zu haben. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Wiesbaden ist er knapp zwei Wochen nach der Tat am 2. Juni "offensichtlich überhastet" mit seiner Familie und mit falschen Papieren aus Deutschland in den Irak ausgereist.

Wie es nun nach seiner Festnahme weitergeht, ist unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft kann über das Bundesamt für Justiz und das Auswärtige Amt ein Auslieferungsersuchen an die irakischen Behörden richten. Dies sei der übliche Weg bei Ländern wie dem Irak, mit denen kein Auslieferunsgabkommen besteht, teilte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums dem stern mit. Ob Ali B. nach Deutschland ausgeliefert werden, ist jedoch alles andere als sicher. Möglicherweise wird ihm auch in seiner Heimat der Prozess gemacht.

In Deutschland ist die Auslieferung von Deutschen ins Ausland beispielsweise durch das Grundgesetz bis auf wenige Ausnahmen verboten.

Auf die Spur gekommen sind die Ermittler dem Verdächtigen nach der Aussage eines 13-jährigen Flüchtlings, der den Beamten den entscheidenden Hinweis gab. Er nannte ihnen den mutmaßlichen Mörder und den späteren Leichenfundort - jedoch einen Tag nach der Abreise des Irakers.

Fullscreen

Am Mittwoch entdeckten Polizisten den Leichnam der Schülerin in der Nähe eines Bahndammes in Wiesbaden, keine 1000 Meter von der Flüchtlingsunterkunft des nun im Irak Festgenommenen entfernt.

Ali B. kam als Flüchtling und fiel mehrfach auf

Ali B. reiste im Herbst 2015 aus seiner Heimat im Irak über die Türkei, Griechenland und die Balkanroute als Flüchtling nach Deutschland ein. Seinen Antrag auf subsidiären Schutz, weil er sich in seiner Heimat von der kurdischen PKK bedroht sah, lehnte das Bamf im Dezember 2016 ab. Weil der 20-Jährige gegen den Bescheid klagte, durfte er vorerst im Land bleiben.

Nach der Ablehnung seines Antrages wurde der Iraker mehrfach bei der Polizei aktenkundig, ohne bisher verurteilt worden zu sein. Unter anderem beging er Gewalt-, Raub- und Widerstandsdelikte. Zuletzt geriet er in den Verdacht, in seiner Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft eine Elfjährige vergewaltigt zu haben.