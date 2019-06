Schneller Fahndungserfolg in München. Nach der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens im Münchner Stadtteil Obergiesing hat die Polizei den mutmaßlichen Täter mit der Wolfsmaske gefasst. Ignaz Raab, Leiter des Kommissariats Sexualdelikte, am Donnerstag in München: "Wir sind aufgrund der DNA auf ihn stoßen. Die Spurensicherung hat da sehr akribisch gearbeitet, an dem Mädchen hat am Körper des Mädchens, im Intimbereich des Mädchens, in der Unterwäsche des Mädchens, tatrelevante männliche DNA festgestellt. Und die Eingabe in der Datei ergab dann den Treffer Personenspur." Darüber hinaus konnten Videoaufnahmen von Überwachungskameras auf dem Bahngelände weitere Hinweise geben sowie Zeugenaussagen. Das elfjährige Mädchen befand sich auf einem Verbindungsweg, der durch eine kleine Grünanlage führte in der Nähe der Wikingerstraße. Dort wurde sie von einem maskierten Täter unvermittelt überfallen und sexuell missbraucht. Nach der Tat vertraute sich die elfjährige ihrer Mutter an, die die Polizei informierte. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Polizei 43 Jahre alt und war bereits im Jahr 2010 unter anderem wegen sexueller Nötigung und sexuellem Missbrauch von Kindern zu rund fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. An den Ermittlungen, die noch nicht völlig abgeschlossen sind, waren bisher bereits rund 100 Beamte beteiligt.