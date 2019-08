Im Fall der seit Wochen vermissten Maria Gertsuski und ihrer 16-jährigen Tochter Tatiana hat die Polizei München am Dienstag über den Stand der Ermittlungen informiert. Der Leiter der Münchener Mordkommission, Josef Wimmer: "Hier haben die Ermittler hervorragende Arbeit geleistet. Sie konnten herausarbeiten, dass aus der Wohnung eine Schmutzfangmatte und ein Teppich fehlen. Und bei der Absuche, bei der Vielzahl von den aufgefundenen Gegenständen, dass genau dieser Teppich und diese Schmutzfangmatte - oder am Anfang bestand der Verdacht, dass sie gefunden werden konnten, im Truderinger Forst. Und dann waren umfangreiche Sicherungsmaßnahmen, Spurensicherungsmaßnahmen, notwendig, bei der Rechtsmedizin, die am Ende ergaben, dass die vermeintlichen Blutantragungen, die auf diesen Teppichen waren, den beiden Geschädigten zugeordnet werden können." "Gepaart damit gingen eine Vielzahl an Öffentlichkeitsaufrufe, die auch knapp 100 Hinweise erbrachten, die natürlich allen nachgegangen werden muss. Und mit diesen Hinweisen plus Ergebnissen der Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass der Ehemann einen engeren Bezug zu einem Wald, ja, Wiese, oder freies Gelände, engeren Bezug hat, dem sogenannten allgemein gesprochen Truderinger Forst, woraufhin natürlich auch die Absuchmaßnahmen nach den Leichen sich dort konzentrierten." Als tatverdächtig gilt weiter der 44-jährige Ehemann der Mutter und Stiefvater des Mädchens, sagte Oberstaatsanwalt Ken Heidenreich: "Aufgrund der vorgefundenen Indizien und Spurenlage gehen wir derzeit davon aus, dass zunächst die Mutter getötet wurde und zeitlich daran anschließend dann die Tochter. Rechtlich bewerten, oder haben wir es derzeit so bewertet, dass wir von einem Totschlag ausgehen gegenüber der Mutter und von einer Mordhandlung bezüglich der Tochter im Rahmen der Verdeckungshandlung." Leichen hat die Polizei bisher nicht gefunden. Die Suche werde fortgesetzt, teilten die Beamten mit. Die Ermittler bitten auch weiter um Hinweise aus der Bevölkerung.