In Myanmar hat ein dreijähriges Mädchen gegen ihren mutmaßlichen Vergewaltiger vor Gericht ausgesagt. Am Mittwoch machte sie per Video-Konferenz ihre Aussage vor einem Gericht in Naypyitaw. Ihre Anwältin sagte, sie sei in der Lage gewesen den Täter zu identifizieren. "Als das Gericht ihr Bilder von Verdächtigen zeigte, war sie in der Lage auf das entsprechende Individuum zu zeigen, und sie war so wütend, als sie das Bild gesehen hat, dass sie darauf herumgetrampelt ist." Der Missbrauch des Mädchens hatte im Mai stattgefunden. Der Fahrer ihrer Vorschule war festgenommen worden, allerdings war die Beweislage nicht ausreichend gewesen. Der Anwalt des Fahrers sagte, die Aussage des Mädchens bestätige die Unschuld seines Mandanten. "Das Mädchen hat per Video ausgesagt. Sie ist sehr intelligent und in der Lage sich zu erinnern. Sie kann die Fragen des Gerichts gut beantworten. Alles, was sie gesagt hat ist nicht gegen meinen Mandanten." Der Fall sorgt in Myanmar für eine kontroverse öffentliche Debatte. Einige fordern einen schnellen Prozess und Gerechtigkeit für das Mädchen, andere glauben, der Täter werde zum Sündenbock gemacht und sei unschuldig.