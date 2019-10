Nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle an der Saale sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden: "Als die Meldung mir zu Ohren kam, war, und ich bin es bis jetzt, über diesen Vorfall schockiert. Es ist ein Vorfall, den wir in ähnlicher Form hier in Deutschland bislang nicht erlebt haben, der zeigt, dass der Rechtsextremismus eben nicht nur eine politische Entwicklung ist, sondern brandgefährlich ist. Und genau das, wovon wir auch immer wieder gewarnt haben, genau das hat sich auch leider sehr deutlich gezeigt." // "Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Ich denke, wenn ich Täter wäre, würde ich mir den Tag auch raussuchen. Da erwarte ich einen wirklich klaren Polizeischutz, vor allen Synagogen in Deutschland. Dass der in Halle nicht gegeben war, obwohl man im Vorfeld darüber gesprochen hat, ich meine eigentlich, man hätte gar nicht sprechen müssen, das sollte selbstverständlich sein, ist für mich nicht nachvollziehbar."