Etwa ein Jahr nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben Polizei und Spezialkräfte in Berlin mehrere Wohnungen, Garagen und Autos durchsucht. Drei Tatverdächtige aus dem Clan-Milieu festgenommen worden. Ihnen werde schwerer Diebstahl und Brandstiftung vorgeworfen. Die Kunstschätze seien nicht gefunden worden, so die Beamten. Insgesamt seien 1600 Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz gewesen. Im November 2019 waren drei Männer in das Grüne Gewölbe eingebrochen. In der Schatzkammer brachen sie Vitrinen auf und stahlen historische Juwelen im Wert von einer Milliarde Euro. Die Männer flohen in einem Auto, das sie später in Brand steckten. Medienberichten zufolge gehören die festgenommenen Männer zum Remmo-Clan. Der arabischen Großfamilie werden auch andere Straftaten zur Last gelegt. Anfang des Jahres waren mehrere Mitglieder des Clans wegen des Diebstahls einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze verurteilt worden.

