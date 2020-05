Am Samstag spitzten sich die Straßenproteste in ganz New York zu. Der Tag begann mit überwiegend friedlichen Märschen durch Harlem und in der Bronx, Brooklyn und Queens und ging mit Einbruch der Nacht ins Chaos über. Demonstranten schlugen Fenster ein, bewarfen Beamte, zertrümmerten Polizeifahrzeuge ab und blockierten Straßen mit Müll und Trümmern. Einige Geschäfte in Manhattan wurden ausgeplündert. In Brooklyn demonstrierten und randalierten etwa 3000 Personen, 200 wurden verhaftet. Dort wurde Samantha S., 27, verhaftet, weil sie am Samstag einen Molotowcocktail in einen Polizeiwagen geschleudert hat. Als die Beamten sie festsetzen wollen, ging ihre jüngere Schwester dazwischen und biss die Polizisten. Das Ganze fand bei den gewalttätigen Protesten wegen George Floyd in Crown Heights in Brooklyn statt.

Angereiste Aktivisten

Laut NYPD wurden mindestens 120 Menschen verhaftet und mindestens 15 Polizeifahrzeuge beschädigt oder zerstört. Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, gab die Schuld an der Zerstörung einer kleinen Gruppe von Agitatoren, die, wie er sagte, "diese Stadt nicht repräsentieren" und absichtlich versuchten, Gewalt gegen die Polizei zu schüren. Samantha S. und ihre Schwester sind weder schwarz, noch kommen sie aus Brooklyn. Ihre Verhaftung belegt der Theorie der Behörden, dass die Proteste von gewalttätigen Aktivisten angeheizt werden. Beide Schwestern stammen aus der Stadt Catskill. Sie müssen etwa zwei Stunde mit dem Auto angereist sein. Beide sollen eine Vorgeschichte von Zusammenstößen mit der Polizei haben. Auf einer Pressekonferenz sagte der NYPD-Kommissar Dermot Shea: "Es ist Gottes Gnade zu verdanken, dass wir heute keine toten Polizisten zu beklagen haben." "Wer planvoll, mit geladenen Schusswaffen, mit Ziegelsteinen, mit Molotowcocktails zu einer Versammlung zu kommen, ist weit von zivilem Gehorsam entfernt", erklärte er. "Zahllose" Beamte seien verletzt worden. Einem wurden die Zähne ausgeschlagen und mehrere sind in der Notaufnahme.

Strafrahmen bis zu 20 Jahren

Das Werfen einer Brandbombe ist in den USA kein Kavaliersdelikt, Samantha S. wird mit vier Anklagepunkten konfrontiert: versuchter Mord an einem Polizeibeamten, versuchte Brandstiftung, Angriff auf einen Beamten, krimineller Waffenbesitz und rücksichtslose Gefährdung. Ihre jüngere Schwester wird angeklagt, sich der Verhaftung widersetzt und die Polizei behindert zu haben. Und das, obwohl die Bombe, die Samantha S. gegen 22.30 Uhr warf, nicht explodierte. S. hatte den Brandsatz durch das geöffnete hintere Fenster in den Wagen mit den Beamten geworfen. Bei versuchtem Mord zählt die Absicht und das nicht das Scheitern aus Unvermögen. Fotos, die ein brennendes Polizeiauto zeigen, stammen von einem anderen Fahrzeug.

Bei der Vernehmung soll Samantha S. bereits zugeben haben, den Brandsatz geworfen zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihr eine Strafe von fünf bis 20 Jahren.

Ein Molotowcocktail ist eine einfache Brandbombe. Ein Gemisch von Öl und Benzin wird eine Flasche gefüllt, der Hals wird mit einem Lappen dicht verschlossen. Vor dem Wurf wird der Lappen ebenfalls mit Brandbeschleuniger getränkt und angesteckt. Die Flasche muss zwingend beim Aufprall zerplatzen, damit das Gemisch entflammt wird. Vermutlich ist das wegen des weichen Autoinneren nicht geschehen. Der Brandsatz ist nach einem ehemaligen Außenminister der UdSSR benannt ist, der Name stammt von finnischen Soldaten.