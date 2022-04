Nach der Schießerei in einer U-Bahnstation in New York mit 23 Verletzten ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte, sei er bereits identifiziert worden, befinde sich aber nach wie vor auf freiem Fuß. Die Polizei veröffentlichte Fotos des mutmaßlichen Schützen. Die Tatwaffe sowie drei weitere Munitionsmagazine, ein Beil, Feuerwerkskörper und ein Benzinkanister konnten sichergestellt werden. Die Ermittler fanden auch einen Transporter, der vom Täter offenbar zuvor angemietet worden war. Der Vorfall werde nicht als Terrorakt eingestuft, ohne das Motiv des Anschlags zu kennen, sagte Polizeichefin Keechant Sewell. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, als eine U-Bahn gerade in die Station einfuhr. Laut Polizei habe der mutmaßliche Täter zuerst zwei Rauchbomben gezündet und danach 33 Schüsse aus einer halbautomatischen Waffe abgefeuert. Nach Angaben der Polizei wurden zehn Menschen direkt von den Schüssen getroffen. 13 weitere Personen erlitten eine Rauchvergiftung oder wurden anderweitig verletzt, als die in Panik geratenen Fahrgäste aus dem rauchgefüllten U-Bahn-Waggon flohen.