Einsatzkräfte eilen zum Tatort an der U-Bahnstation 36th Street and Fourth Avenue in Brooklyn, New York City

Polizei im Großeinsatz Schüsse in New Yorker U-Bahn gefallen – mehrere Verletzte

An einer U-Bahnstation im New Yorker Stadtteil Brooklyn soll mindestens eine Person um sich geschossen haben. Es gibt mehrere Verletzte.

Nach Schüssen in einer New Yorker U-Bahnstation ist die Polizei in der US-Metropole im Großeinsatz.

Medienberichten zufolge soll ein Mann in der Station 36 St der Linien D, N und R im Stadtteil Brooklyn das Feuer eröffnet haben. Es gebe mindestens 13 Verletzte, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Feuerwehr. Fünf von ihnen sollen Schusswunden erlitten haben. Welcher Art die Verletzungen der anderen Opfer sind, ist unklar.

Fotos und Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen Menschen mit blutenden Wunden auf dem Bahnsteig der unterirdischen Haltestelle liegen. Mindestens elf Personen wurden laut der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) in zwei örtliche Krankenhäuser eingeliefert.

"Meine U-Bahn-Tür öffnete sich und offenbarte eine Katatrophe. Da waren Rauch und Blut und schreiende Menschen", zitierte AP einen Augenzeugen. Aus dem N-Zug sei eine riesige Rauchwolke gequollen, als sich die Tür öffnete. Medienberichten zufolge war bei dem Vorfall möglicherweise eine Rauchgranate oder ein ähnliches Objekt gezündet worden.

Polizei nach Schüssen in New Yorker U-Bahnstation im Einsatz

Ein Feuerwehrsprecher sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, vor Ort seien mehrere "nicht detonierte" mutmaßliche Sprengsätze gefunden worden. Die Polizei betonte zugleich auf Twitter, es seien "keine aktiven Sprengsätze" entdeckt worden.

Der Täter ist auf der Flucht. Er soll nach Polizeiangaben eine Gasmaske getragen haben und ähnlich wie ein Mitarbeiter der New Yorker Verkehrsgesellschaft gekleidet gewesen sein. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.

Der Vorfall ereignete sich mitten in der morgendlichen Rushhour von New York. Die betroffenen U-Bahnlinien wurden nach Angaben der Metropolitan Transportation Authority unterbrochen. Es kam zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen im U-Bahn-System. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Umgebung der U-Bahnstation zu meiden.

US-Präsident Joe Biden ist über die Schüsse unterrichtet worden. Führende Mitarbeiter des Weißen Hauses stünden in Kontakt mit dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams und der Polizeiführung, erklärte Bidens Sprecherin Jen Psaki via Twitter. Die Bundesregierung stehe bereit, den New Yorker Behörden im Bedarfsfall jegliche benötigte Hilfe zukommen zu lassen.

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.

Quellen: NBC (1), NBC (2), Metropolitan Transportation Authority, New York Police Department bei Twitter, Nachrichtenagenturen DPA und AFP, Associated Press