Sehen Sie im Video: Ukraine – Bewaffneter Mann entführt Bus und nimmt 20 Geiseln.









Großeinsatz für die Sicherheitskräfte in der ukrainischen Stadt Luzk, im Westen des Landes. Dort hatte am Dienstag ein bewaffneter Mann einen Bus unter seine Kontrolle gebracht. An Bord sollen sich mindestens 20 Menschen befinden, die der Mann als Geiseln genommen habe, hieß es. Die Nationalgarde und Spezialeinheiten der Polizei waren vor Ort, etliche Straßen wurden komplett abgesperrt. Den Anwohnern wurde geraten unbedingt zu Hause oder am Arbeitsplatz zu bleiben. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen polizeibekannten Mann aus dem linksextremistischen Spektrum handeln. Er soll psychische Probleme haben. Seine Forderungen würden sich oft widersprechen und seien nicht klar formuliert hieß es. Er soll damit gedroht haben, eine Bombe zu zünden, die er an einem anderen Ort installiert haben will. Polizeichef Yuriy Kroshko: "Er hat Forderungen über die sozialen Medien gestellt. Nichts Konkretes, ganz allgemeine Forderungen. Er ist mit der Situation im Land nicht einverstanden. Wir haben den Mann bereits identifiziert, Es gibt Verhandlungen. Wir versuchen, zu verhandeln. Aber der Mann ist nicht kooperativ. Wie sie gehört haben, gab es Schüsse." Die Polizei sei bereit einzugreifen, teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit. Man wolle aber in jedem Fall Opfer vermeiden.