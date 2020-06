Sehen Sie im Video: BGH bestätigt ein Mordurteil im Berliner Raser-Prozess.









Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Mordurteil gegen den Hauptangeklagten im Berliner Raser-Prozess bestätigt. Das Landgericht Berlin habe in seinem Urteil den bedingten Vorsatz rechtsfehlerfrei begründet, urteilte der Bundesgerichtshof. Gegen den Hauptangeklagten ist das Urteil damit rechtskräftig, er muss in Haft. Dagegen muss das Landgericht gegen einen zweiten Angeklagten, der ebenfalls an dem tödlichen Autorennen beteiligt war, erneut verhandeln. Die beiden Männer hatten sich nachts auf dem Kurfürstendamm in der Berliner Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert. Sie rasten bei Rot über eine Kreuzung, einer von ihnen rammte mit hoher Geschwindigkeit ein Auto, das aus einer Seitenstraße kam. Der 69 Jahre alte Fahrer dieses Wagens starb. Im Februar 2017 hatte das Berliner Landgericht beide Männer als Mörder verurteilt. Es war das erste Mordurteil gegen Raser in Deutschland. Der BGH hob es ein Jahr später wegen Rechtsfehlern auf und der Prozess misste von vorn beginnen. Das Berliner Landgericht verhängte im März 2019 wieder lebenslange Haft wegen Mordes. Und die beiden Männer, die in Untersuchungshaft sitzen, legten erneut Revision ein. In der BGH-Verhandlung im April waren vor allem bei dem zweiten Angeklagten Bedenken deutlich geworden, der den Wagen nicht selbst gerammt hatte.