Grausiger Fund in einem Haus in Langerwehe zwischen Aachen und Düren in Nordrhein-Westfalen: Ermittler fanden am Samstag in diesem Wohnhaus drei Leichen. Medienberichten zufolge sollen die Toten blutüberströmt gewesen sein. Am Nachmittag befand sich die Spurensicherung in dem Haus. Die zuständige Staatsanwaltschaft gab am Samstag zunächst keine Stellungnahme ab. Auch die Polizei veröffentlichte zunächst kein Statement.