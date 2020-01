Knapp zwei Wochen nach dem Fund von drei Leichen in einem Familienhaus im bayerischen Starnberg hat die Polizei am Freitag neue Erkenntnisse präsentiert: Zwei Tatverdächtige seien festgenommen worden. Andrea Mayer, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München II: "Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hat der 19-Jährige dann gestanden, die drei Familienangehörigen in Starnberg umgebracht zu haben. Zunächst den 21-Jährigen, mit dem er befreundet war, und dann dessen Eltern. Ein weiterer 18-Jähriger konnte bei dem 19-Jährigen in der Wohnung aufgefunden werden. Der ist zunächst als Zeuge geführt worden. Der 19-Jährige hat ihn dann allerdings belastet und mitgeteilt, dass er von ihm zum Tatortanwesen gefahren wurde." Bei dem Hauptverdächtigen habe die Polizei ein großes Waffenarsenal sichergestellt. Darunter seien Kriegswaffen und Sprengstoffkomponenten gewesen. Zunächst war vermutet worden, der Sohn habe seine Eltern selbst erschossen.