Sehen Sie im Video: Was geschah mit Sarah Everard? Eine Chronik der Ereignisse.

















Mittwoch, 3. März 2021, 21 Uhr:

Sarah Everard verlässt das Haus von Freunden im Süd-Londoner Stadtteil Clapham.

Die 33-Jährige bricht zu ihrer Wohnung in Brixton auf, kommt dort aber nicht an.

Diese CCTV-Aufnahme ist eines der letzten Bilder der jungen Frau auf dem Weg nach Hause.

Sie soll noch 15 Minuten mir ihrem Freund telefoniert haben, bevor sie verschwindet.

6. März 2021

Die Polizei beginnt die offizielle Suche nach Sarah Everard. Mit Fotos suchen die Beamten nach der Frau.

8. März 2021

Die Polizei durchsucht das Gebiet zwischen der Wohnung der 33-Jährigen und dem Ort, an dem sie zum letzten Mal gesehen wurde.

9. März 2021

Ein Beamter der Metropolitan Police wird in seinem Haus in Kent festgenommen. Auch eine Frau wird wegen des Verdachts zur Beihilfe in Gewahrsam genommen.

10. März 2021

Die Polizei findet die Leiche einer jungen Frau in einem Wald in der Nähe der Stadt Ashford, in Kent, etwa 100 Kilometer entfernt von London.

Später am Tag geben die Beamten die Identität des Verdächtigen bekannt: Es handelt sich um Wayne C. Der 48-Jährige ist Teil der Polizeieinheit, die Westminster und Downing Street sichern.

12. März 2021

Die Polizei gibt bekannt, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Sarah Everard handelt.

Menschen bringen Blumen an den Ort, an dem der Körper der 33-Jährigen gefunden wurde.

13. März 2021

Wayne C. wird wegen Kidnapping und Mord an Sarah Everard angeklagt und erscheint vor Gericht. Die festgenommene Frau wird nach einer Kaution freigelassen. Sie wird im April erneut vorgeladen.

Bei einer Mahnwache in Clapham geht die Polizei hart gegen Demonstranten vor – wegen Nicht-Einhaltung der Lockdown-Bestimmungen.

14. März 2021

Hunderte Protestler versammeln sich vor dem Sitz von Scotland Yard und auf dem Parlament Square. Sie fordern „Gerechtigkeit für Sarah“ und demonstrieren gegen Polizei-Gewalt und Gewalt gegen Frauen.

15. März 2021

Nach heftiger Kritik am Vorgehen der Polizei: Premierminister Boris Johnson spricht der Londoner Polizeichefin Cressida Dick sein Vertrauen aus.

















