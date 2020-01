Nach der Bluttat in Rot am See hat die Polizei Aalen weitere Details zu dem Fall bekanntgegeben. Demnach handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 26-jährigen Mann. Bei den sechs Toten handele es sich um seine Eltern und weitere Verwandte. Polizeipräsident Reiner Möller: O-TON REINER MÖLLER, POLIZEIPRÄSIDENT VON AALEN: „Zum Motiv können wir bis dato nichts sagen. Wir gehen aufgrund der Opfer und Verletzten von einem Familiendrama aus, da nach derzeitigem Kenntnisstand alle in einer familiären Beziehung zueinander stehen." Zwei weitere Opfer würden aktuell im Krankenhaus behandelt, eines von ihnen schwebe noch in Lebensgefahr. Der Mann, der sich nach der Tat der Polizei stellte, besaß einen Waffenschein und eine halbautomatische Pistole. Vermutlich sei er Sportschütze gewesen, so die Polizei.