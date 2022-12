In Solingen und Rommerskirchen hat die Polizei Nordrhein-Westfalen große Cannabisplantagen ausgehoben. In der ersten fanden die Ermittler Hinweise auf die zweite. Ein 60-Jähriger wurde festgenommen.

Ermittler haben im nordrhein-westfälischen Solingen eine große Cannabisplantage ausgehoben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Dienstag mitteilten, wurden in einem Hallenkomplex offenbar insgesamt 14 Räume dafür genutzt. In vier Räumen fanden die Ermittler am Montag rund 1500 nahezu erntereife Cannabispflanzen. Zudem beschlagnahmten sie etwa viereinhalb Kilogramm verkaufsfertiges Cannabis. Die Halle war demnach aufwändig an Strom und Wasser angeschlossen.

Während der Durchsuchung stießen die Ermittler auf Hinweise zu weiteren Räumlichkeiten in Rommerskirchen, die daraufhin von der Polizei in Neuss durchsucht wurden. Dort wurden in einem Keller und in einem Schuppen zwei kleinere Plantagen mit insgesamt rund 350 weiteren Cannabispflanzen entdeckt.

Mann wegen Cannabisplantage festgenommen

In Solingen wurde ein 60-Jähriger vorläufig festgenommen, der am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden sollte. In beiden Orten beschlagnahmten die Ermittler ihren Angaben zufolge unter anderem Spurenträger, elektronische Geräte, Plantagenausstattung und einen Tresor.