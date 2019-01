Was geschah mit Anne-Elisabeth Falkevik Hagen? Ist sie überhaupt noch am Leben? Seit dem 31. Oktober ist die 68-Jährige verschwunden, wahrscheinlich wurde die Frau eines der reichsten Männer Norwegens entführt, das ganze Land bangt um ihr Schicksal.

Am Montagabend wandte sich ihre Familie an die Kidnapper. In einer Sendung des Fernsehkanals TV2 sagte ihr Anwalt: "Wir möchten auf eine andere und bessere Weise in Kontakt kommen als bisher." Bislang habe die Familie mehrere Nachrichten über eine digitale Plattform erhalten, die sich nicht für die Kommunikation eigne.

Angeblich soll Lösegeld in Kryptowährung Monero gezahlt werden

Die Polizei geht davon aus, dass Anne-Elisabeth Falkevik Hagen am Tag ihrer Entführung im Badezimmer ihres Hauses in Lørenskog bei Oslo überwältigt wurde. Im Haus wurden schriftliche Nachrichten gefunden. In einer sollen die mutmaßlichen Entführer Medienberichten zufolge 85 Millionen Kronen (knapp neun Millionen Euro) in der Kryptowährung Monero verlangen. Das ist eine digitale Währung, die nicht zurückverfolgt werden kann.

Die Polizei hatte sich erst zehn Wochen nach der Entführung entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Kidnapper hatten gedroht, die 68-Jährige zu töten, wenn die Polizei eingeschaltet würde. Seitdem habe es kein Lebenszeichen von ihr gegeben, sagte Anwalt Svein Holden. "Die Familie ist verzweifelt und fühlt sich machtlos." Es sei sehr schwierig, so lange in einer so unsicheren Situation zu leben.

Am Donnerstag hatte die Polizei Überwachungsvideos aus der Umgebung veröffentlicht, auf denen zwei Männer eine Straße entlanglaufen. Seitdem seien mehr als 600 Tipps eingegangen. "Bei den Tipps geht es um mögliche Verstecke (sowohl in Norwegen als auch außerhalb), verschiedene Beobachtungen, Namen von Personen und wer die beiden gesuchten Personen in den Videofilmen sein können", teilte die Polizei mit.

Befindet sich Anne-Elisabeth Falkevik Hagen gar nicht mehr in Norwegen?

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ist die Ehefrau von Tom Hagen, einem Investor, der zu den 200 reichsten Menschen des Landes zählt. Sein Vermögen hat er Medienberichten zufolge mit Stromverkauf und Immobilien gemacht.

In der vergangenen Woche, als die norwegische Polizei erstmals in einer Pressekonferenz über den Fall informiert hatte, wollten die Ermittler nicht ausschließen, dass das Opfer außer Landes gebracht wurde. Neben anderen Behörden sei auch Interpol eingeschaltet worden, hieß es damals. Bei dem Termin hatte die Polizei auch mitgeteilt, dass die Familie dem Rat der Polizei gefolgt sei und deshalb bislang kein Lösegeld gezahlt habe.

Der Fall wird in Norwegen als einmalig betrachtet. Es sind bislang keine anderen Entführungsfälle in dem skandinavischen Land bekannt, bei denen Lösegeld in Kryptowährung gefordert worden ist. International gab es solche Fälle dagegen schon häufiger.