Die Polizei in Nürnberg sucht mit einem Foto nach der vermissten 39-jährigen schwangeren Alexandra R.

von Daniel Wüstenberg Das spurlose Verschwinden einer 39-jährigen Schwangeren gibt der Polizei in Nürnberg Rätsel auf. Inzwischen haben die Ermittlerinnen und Ermittler einen schlimmen Verdacht.

Seit mehr als einer Woche sucht die Polizei in Nürnberg nach der 39-jährigen Alexandra R. Inzwischen gehen die Beamtinnen und Beamten davon aus, dass die im achten Monat schwangere Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Sonderkommission ermittelt in Nürnberg wegen Vermisster

R. war den Angaben zufolge am Freitagmorgen (9. Dezember) im Stadtteil Katzwang im Süden der fränkischen Großstadt gesehen worden, als sie ihre zweijährige Pflegetochter in die Kita brachte. Am Abend meldete ihr Lebensgefährte sie als vermisst, bereits einen Tag später übernahm die Kripo den Vermisstenfall – ungewöhnlich bei volljährigen Verschwundenen. Aber schon damals vermuteten die Ermittlerinnen und Ermittler, dass die Frau verunglück sein oder eines Straftat vorliegen könnte.

Diese Hinweise haben sich nun offenbar verdichtet. "Nachdem sich unter den am Wohnort zurückgelassenen Gegenständen neben Bargeld und Ausweis auch der Mutterpass der hochschwangeren Frau befindet, gehen die Beamten mittlerweile davon aus, dass Alexandra R. ihren Lebensmittelpunkt nicht geplant beziehungsweise nicht freiwillig verlassen hat", teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine Woche nach dem Verschwinden mit.

Polizei veröffentlicht Foto und Beschreibung von Alexandra R.

Eine 24-köpfige Sonderkommission ermittelt nun in dem Fall. Welche Hinweise sie genau auf ein Verbrechen hat, verrät die Polizei nicht. Die Beamtinnen und Beamten geben die Hoffnung weiter nicht auf, trotz eines möglichen Verbrechens die Vermisste noch lebend zu finden und bitten die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Sie fragen:

Wer hat Alexandra R. seit dem vergangenen Freitag gesehen?

Wer kann Angaben zum aktuellen oder letzten Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Alexandra R. ist etwa 1,65 Meter groß, hat braune Augen und halblanges, dunkelblondes Haar mit einem Seitenscheitel. Sie trug zuletzt eine blaue Jeans, eine schwarze Winterjacke und eine helles Halstuch sowie schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle.

Alexandra R. aus Nürnberg wird seit dem 9. Dezember 2022 vermisst © Polizeipräsidium Mittelfranken

Bei der Suche nach Alexandra R. hat die Polizei unter anderem auch Spürhunde am Wohnort eingesetzt – ohne Erfolg. Auch eine Handyortung brachte die Sonderkommission nicht weiter, ebenso Anfragen in Krankenhäusern der Umgebung.

Hinweise zu dem Fall nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0911) 21123333 oder jede andere Polizeidienststelle – auch unter dem Notruf 110 – entgegen.

Quellen: Polizeipräsidium Mittelfranken (1), Polizeipräsidium Mittelfranken (2), Nachrichtenagentur DPA