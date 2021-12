Am 18. Februar 1982 entdeckte die Polizei menschliche Überreste hinter einem Geschäft im US-Bundesstaat Ohio. Seither rätselten die Ermittler, wer der Tote war. Jetzt haben sie die überraschende Antwort.

Experten der Polizei des US-Bundesstaates Ohio haben einen Mann identifiziert, dessen skelettierte Überreste vor fast 40 Jahren in der Stadt Twinsburg gefunden wurden. Das Ergebnis ihrer Untersuchungen sorgte für einigen Wirbel: Bei dem Toten handelt es sich um Frank Little Jr. Er war in den 1960er-Jahren Songschreiber und Gitarrist bei der Soul- und R&B-Band The O'Jays. Die Gruppe wurde 2005 in die Hall of Fame des Rock and Roll aufgenommen.

Dank der Ahnenforschung des DNA Doe Project – einer gemeinnützigen US-Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unbekannte Verstorbene mithilfe der forensischen Genealogie zu identifizieren – seien die am 18. Februar 1982 entdeckten menschlichen Überreste als Frank "Frankie" Little Jr. aus Cleveland, Ohio, geboren 1943, identifiziert worden, teilte Thomas Mason, Polizeichef des Twinsburg Police Department, am Dienstag mit.

Polizei geht von Mord an Frank Little aus

Die menschlichen Überreste waren in einem Müllsack hinter einem inzwischen geschlossenen Geschäft in Twinsburg gefunden worden. Laut dem US-Sender ABC News 5 hatte ein Angestellter des Unternehmens einen Schädel im Schnee entdeckt, woraufhin die Polizei das Grundstück durchsucht hatte und auf den Sack gestoßen war. Die Knochen seien nach Einschätzung der Ermittler einige Jahre alt gewesen und hätten Anzeichen eines Traumas durch stumpfe Gewalt aufgewiesen. Die Polizei gehe bei der Todesursache von Mord aus.

Die unvollständigen Überreste gehörten zu einem männlichen Afroamerikaner, der zwischen 20 und 35 Jahre alt und etwa 1,70 m groß war und möglicherweise eine Kyphose, eine Krümmung der Wirbelsäule, aufwies, sagte der Twinsburger Polizeiermittler Eric Hendershott dem "Acron Beacon Journal". Es sei nichts dabei gewesen, was der Polizei geholfen hätte, den Toten zu identifizieren. "Es gab nicht einmal Kleidung – nur Knochen in einem Müllsack", sagte Hendershott.

Um bei der Identifizierung des Mannes zu helfen, fertigte ein Professor der Kent State University später eine Skizze des Schädels an, die zeigen sollte, wie der Mann vor seinem Tod ausgesehen haben könnte. Im Jahr 2016 modellierte Samantha Molnar, eine forensische Künstlerin der Kriminalpolizei von Ohio, anhand der Skizze ein Tonmodell des Schädels. Dennoch blieb die Identität der Leiche fast 40 Jahre lang ein Rätsel.

Doch Hendershott wollte nicht aufgeben und bat das DNA Doe Project um Hilfe. Die Freiwilligen dort verglichen das DNA-Profil des Toten mit mehreren Gen-Datenbanken und erstellten in mühsamer Kleinarbeit Stammbäume, um mögliche Familienmitglieder des Mannes zu finden. Im Oktober stießen sie schließlich auf den Namen Little und übermittelten der Polizei die Namen mehrerer potenziell lebender Verwandter.

Little schrieb mehrere Songs für die O'Jays

Margaret O'Sullivan, eine von Littles Cousinen aus Cleveland, gehörte nach Angaben von ABC News 5 zu den Familienmitgliedern, die kontaktiert und gefragt wurden, ob sie irgendwelche vermissten Verwandten habe. "Ich sagte: 'Ja. Ich habe einen Cousin namens Frankie Little, der vermisst wird'", zitiert der Sender O'Sullivan. "Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Wir haben uns immer gefragt, was geschehen ist, und wir wissen überhaupt nicht, was mit Frankie passiert ist." Ein Bruder in Georgia habe schließlich eine DNA-Probe zur Verfügung gestellt, die im Labor der Kriminalpolizei von Ohio analysiert worden sei und die Identität von Frank Little bestätigt habe.

"Es ist auf jeden Fall schön, dass wir der Familie ein paar Antworten geben können und sie hoffentlich einen Schlussstrich ziehen können", erklärte Hendershott gegenüber ABC News 5. "Er hatte ein Leben, und letztendlich endete er hier in Twinsburg, wo ihm sein Leben von einem anderen genommen wurde."

Little, der 1943 in Cleveland geboren wurde, hinterließ eine Tochter, die 2012 starb, und einen Sohn, von dem man annimmt, dass er noch lebt und in der Gegend von Cleveland wohnt. Der Musiker spielte Mitte der 1960er-Jahre bei den O'Jays. Er gehörte nicht zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe, die in Canton, Ohio, gegründet wurde, schrieb aber mehrere Songs für sie, darunter "Do the Jerk" und "Oh, How You Hurt Me".

Eddie Levert, der Leadsänger der O'Jays, beschrieb Little gegenüber ABC News 5 als sentimental, liebevoll und leidenschaftlich. Little sei mit der Band in den 60er-Jahren nach Kalifornien gezogen, aber nicht an der Westküste geblieben. "Er hätte eine große Persönlichkeit im Musikgeschäft werden können, aber er war verliebt und die Liebe trieb ihn zurück nach Cleveland", berichtete Levert. Im Laufe der Jahre habe er ihn aus den Augen verloren und sei fassungslos über die Nachricht von der Ermordung seines ehemaligen Bandkollegen. "Ich hätte nie gedacht, dass ihm so etwas passieren würde. Ich weiß nicht, warum ihm jemand so etwas antun würde."

Ermittler Hendershott hat jetzt nur noch ein Ziel in dem Fall: Er will Littles Mörder identifizieren, wie er dem Sender CBS News sagte. "Wenn wir jemanden finden, der ihn zu Lebzeiten kannte, vor allem in den 70er-Jahren, mit wem er zusammenlebte und wer seine Partner waren, wären das nützliche Informationen in diesem Fall."

Quellen: Twinsburg Police Department, ABC News 5, "Acron Beacon Journal", CBS News