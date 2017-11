Unerwartetes neues Urteil im Fall des ehemaligen Paralympic-Stars Oscar Pistorius. Im südafrikanischen Bloemfontein hat ein Berufungsgericht am Freitag den unterhalb der Knie amputierten Sprinter in Abwesenheit wegen Totschlags zu 13 Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Pistorius hatte am Valentinstag im Jahr 2013 seine Freundin Reeva Steenkamp durch die geschlossene Badezimmertür hindurch erschossen. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft verurteilt und dann in Hausarrest entlassen. Dann, im Dezember 2015, hat ein Berufungsgericht den heute 31-Jährigen jedoch des Totschlags schuldig gesprochen, da er den Tod einer Person billigend in Kauf genommen habe. Doch das mit 6 Jahren Haft sehr milde Urteil sorgte für heftige Kritik. Die Staatsanwaltschaft legte daher Berufung ein. Und bekam nun Recht. Mit über 13 Jahren ist die neue Strafe für Pistorius deutlich höher.