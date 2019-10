In der norwegischen Hauptstadt Oslo hat ein bewaffneter Mann am Dienstagmittag einen Krankenwagen gestohlen. Dies bestätigte die Polizei in Oslo auf Twitter. Die Tat ereignete sich demnach im Wohnviertel Torshov, rund drei Kilometer vom Zentrum entfernt. Berichten des norwegischen öffentlich-rechtlichen Senders NRK zufolge sollen mehrere Menschen angefahren worden sein. Die Polizei berichtete später über Twitter, dass eine Frau mit Kinderwagen und ein älteres Ehepaar angefahren wurden bzw. zur Seite springen mussten. Frau und Kinder wurden in ein Krankenhaus gefahren.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff litt over kl. 1230. Kontroll på ambulansen og en mistenkt i Krebs gate ca. kl. 1245. En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Laut der Zeitung "VG" und dem norwegischen Fernsehsender TV2 soll es sich bei den verletzten Kindern um Zwillinge im Alter von sieben Monaten handeln. Eines davon sei leichter verletzt. TV2 bezieht sich dabei auf NTB, die norwegische Nachrichtenagentur. NRK zufolge wurden Kinder in einer Schule und in einem Kindergarten in der Nähe in den Gebäuden gelassen.

Polizei: Keine Hinweise auf Terror

Der Sender NRK berichtet, dass die Polizei die Gegend abgesperrt habe und Hubschrauber im Einsatz seien. Der Schadensumfang ist zurzeit noch nicht ganz klar. Die Polizei bestätigte, dass sie mittlerweile die Kontrolle über den Krankenwagen habe. Es wurden Schüsse abgefeuert, um den Mann zu stoppen. Die Polizei sagte vor Reportern, dass der festgenommene Mann in den Dreißigern und polizeibekannt sei. Niemand sei von den Schüssen getroffen worden.Ein Video, welches dem NRK vorliegt, zeigt die Szene.

Her skyter politiet for å stanse den kaprede ambulansen i Oslo. Les saken her: https://www.nrk.no/ostlandssendingen/mann-stjal-ambulanse-i-oslo-_-flere-pakjort-1.14751816 Gepostet von NRK Nyheter am Dienstag, 22. Oktober 2019

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Polizei teilte allerdings mit, dass man vorläufig keine Hinweise habe, dass die Tat in Zusammenhang mit Terror stünde und man in alle Richtungen ermittle.

Politiet er tidlig i etterforskningen og vi jobber blant annet med avhør av vitner, sikring av videoer og andre tekniske spor.



Vi har foreløpig ingen opplysninger om at hendelsen er terrorrelatert, men vi etterforsker bredt og med stor styrke. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Die Osloer Polizei teilte später mit, dass man nach einer Frau fahnde. "Wir suchen nach einer Frau, die in den Verkehrsunfall involviert war und die wir in einen Zusammenhang mit dem gestohlenen Krankenwagen setzen", heißt es auf Twitter. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Helle Haut, 165 cm, leicht gelocktes braunes Haar, schwarze Jacke, wirkt berauscht. Die Frau wurde zuletzt in Rosenhoff beobachtet. Auch sie soll laut Polizei vor Ort polizeibekannt sein.

Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Justis- og beredskapsdepartementet følger situasjonen på Torshov nøye. Oslo politidistrikt melder at de har de ressursene de trenger. — Justisdepartementet (@Justisdep) October 22, 2019

Das norwegische Justizministerium gab über Twitter bekannt, dass man die Situation verfolge. Laut NRK sei auch der norwegische Inlandsgeheimdienst PST über die Situation in Oslo informiert und bewerte die Lage. Laut Anders Bayer, Sprecher des Osloer Universitätskrankenhauses, waren drei Rettungssanitäter in dem gekaperten Krankenwagen, zitiert ihn "VG". Keiner von ihnen sei zu Schaden gekommen. Insgesamt seien laut Bayer fünf Sanitäter in den Fall involviert gewesen.

