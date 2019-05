Der Fall der drei offenbar mit einer Armbrust getöteten Personen in Passau wird immer undurchsichtiger. Die Ermittler haben nun zwei weitere Leichen in Niedersachsen gefunden. Die toten Frauen seien in der Wohnung eines der drei Passauer Opfer in Wittingen im Landkreis Gifhorn entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau. Wittingen liegt rund 600 Kilometer von Passau entfernt.

Wie ein Pressesprecher der Polizei Gifhorn dem stern sagte, wollten Polizisten Angehörige einer der toten Frauen von Passau benachrichtigen und stießen am Montagvormittag in der Wittinger Wohnung auf zwei weibliche Leichen. Die Identitäten der Toten sind laut dem Sprecher noch unklar, ebenso, ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht. Eine Obduktion soll am Dienstag Klarheit über die Todesursachen der Toten in Wittingen bringen. Zu weiteren Details wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen.

Am Samstag waren ein 53-jähriger Mann sowie zwei 30- und 33-jährige Frauen von Pfeilen durchbohrt und tot in einer Pension in Passau gefunden worden. Der Mann und die ältere der beiden Frauen stammen aus Rheinland-Pfalz, die 30-Jährige aus Niedersachsen.

Beziehung der Toten zueinander unklar

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht weiterhin, in welcher Beziehung die drei Toten von Passau zueinander standen. Hierzu gab es zunächst noch keine näheren Erkenntnisse. Eine Angestellte der Pension hatte die Leichen entdeckt, in deren Körpern Pfeile steckten. Die Todesursachen sollen durch Obduktionen geklärt werden. Deren Ergebnisse liegen laut Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag vor.

Der Polizei in Passau zufolge lagen der Mann und die 33 Jahre alte Frau gemeinsam tot in einem Bett des Zimmers. Die Leiche der 30-Jährigen habe sich auf dem Boden des Zimmers befunden. Wie sie mitteilten, wurde im Rahmen der Ermittlungen in einer Tasche eine weitere, nach ersten Erkenntnissen unbenutzte Armbrust gefunden.

Quellen: DPA; AFP