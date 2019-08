Eine vier Jahre andauernde Flucht vor dem Gesetz ging am Sonntag zu Ende. Im Jahr 2012 wurde US-Millionär Peter Chadwick angeklagt, seine Ehefrau ermordet zu haben. Die beiden waren 21 Jahre lang verheiratet gewesen. Die Leiche der Frau wurde in einem Müllcontainer entdeckt. Chadwick kam gegen eine Kaution von 1,5 Millionen Dollar frei. 2015 erschien er nicht zu einem Gerichtstermin, er räumte seine Konten leer und tauchte unter. Der Verdächtige wurde per internationalem Haftbefehl gesucht. Jetzt wurde der 55-Jährige in Mexiko festgenommen: Er hatte in Hotels gewohnt und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Ein anonymer Tipp hatte die Polizei auf seine Spur gebracht. Chadwick wurde nach Kalifornien geflogen, ihm drohen 25 Jahre Haft.