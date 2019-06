Am Montag den 3. Juni gegen 13.30 verließ Jolanta Szewczyk ihre Arbeitsstelle im baden-württembergischen Aspach. Seitdem wurde die polnische Pflegerin nicht mehr gesehen.

Die Polizei glaubt zu wissen, was mit ihr passiert ist. So soll die 47-Jährige von ihrem etwas älteren Exfreund und dessen 23-jährigen Arbeitskollegen überwältigt, gegen ihren Willen in ein Wohnmobil gezerrt und damit nach Frankreich verschleppt worden sein. Das Wohnmobil habe man mittlerweile in einem Waldstück nahe Straßburg gefunden, von dort verliere sich die Spur der drei.

Die zuständige Polizei Aalen fahndet mit einem europaweiten Haftbefehl nach den beiden Verdächtigen und warnt insbesondere im deutsch-französischen Grenzgebiet Autofahrer davor, Anhalter mitzunehmen. Es wird vermutet, dass das Trio zu Fuß unterwegs ist.

Polizei: Zwei Polen haben die Polin entführt

Bei den dringend Tatverdächtigen handelt es sich um den 51 Jahre alten Maciej Iwanczyk und seinen mutmaßlichen Komplizen Krzystif Trzesicki. Beide sind Landsmänner der Vermissten.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und stellt unter anderem folgende Fragen:

Wer hat die Vermisste und/oder die beiden Beschuldigten gesehen und kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Vermissten stehen könnten?

Wer hatte seit Montag, 13:30 Uhr Kontakt (persönlich, telefonisch oder soziale Netzwerke) mit der Vermissten oder den Beschuldigten?

Zudem hat die Polizei Bilder des inzwischen zurückgelassenen Wohnmobils sowie eines Pkw im Internet bereitgestellt. Mit dem grünen Renault mit polnischem Kennzeichen soll mindestens einer der Tatverdächtigen am Tag des Verschwindens der Frau unterwegs gewesen sein. Auch hier bitten die Beamten um Hinweise, falls jemand die Fahrzeuge gesehen hat. Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07151/ 950-333 entgegen.

Quelle: Polizei-Pressemeldung / Fahndungsportal