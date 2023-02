von Isabelle Zeiher und Daniel Wüstenberg Sie galt anderthalb Wochen als vermisst, jetzt ist es Gewissheit. Julia W. aus Remshalden ist tot. Der Leichnam der 16-Jährigen war am Donnerstag rund 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt entdeckt worden.

Die 16-jährige Julia W. aus Remshalden bei Stuttgart (Rems-Murr-Kreis) ist tot. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen am Freitagmorgen dem stern. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und der Südwestrundfunk berichtet.

Julia W. aus Remshalden fiel laut Polizei keinem Verbrechen zum Opfer

Nach der Obduktion des Leichnams am Freitagvormittag und aufgrund der weiteren Umstände teilte die Polizei zur Todesursache mit, dass von einem "suizidalen Geschehen" auszugehen sei, nicht von einem Gewaltverbrechen. Die 35-köpfige Sonderkommission wurde den Angaben zufolge aufgelöst. Die Hintergründe und genauen Todesumstände sollen dennoch weiter ermittelt werden.

Rat und Hilfe Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Julia W. wurde seit dem Dienstag vor einer Woche vermisst und blieb trotz umfangreicher Suchmaßnahmen verschollen (der stern berichtete). Sie machte sich am Morgen des 24. Januar auf den Weg zur Schule, wo sie allerdings nie ankam. Stattdessen fuhr sie mit der Bahn nach Kirchheim unter Teck, wo sie am Bahnhof um 9.17 Uhr in einen Zug in Richtung Lenningen einstieg. Danach verlor sich ihre Spur.

Leichnam in Waldstück entdeckt

Am Donnerstagvormittag wurde bei einer Suchaktion in einem Waldstück "in unwegsamen Gelände" zwischen Oberlenningen und Hochwang (Kreis Esslingen), rund 30 Kilometer südlich vom Wohnort der Schülerin, die Leiche entdeckt.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung aktualisiert und um die neuen Ermittlungsergebnisse der Polizei ergänzt.

Quellen: Auskunft Polizeipräsidium Reutlingen, Mitteilung Polizeipräsidium Reutlingen, "Bild"-Zeitung, Südwestrundfunk, Nachrichtenagenturen DPA und AFP