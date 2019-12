Am Samstag, 9. November 2019, hat es einen Raubüberfall auf einen Geldboten vor Ikea in Frankfurt Nieder-Eschbach gegeben. Nun wendet sich die Polizei Frankfurt mit Aufnahmen einer Überwachungskamera an die Bevölkerung und hofft auf Hinweise auf den Täter sowie sein Fluchtfahrzeug. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es: "Der bislang unbekannte Täter trat genau in diesem Moment an den Geldboten heran, als dieser die Geldeinnahmen in den Werttransporter einladen wollte. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter ihn auf, das Bargeld herauszugeben. Nach einem kurzen Gerangel gelang es dem Räuber schließlich den Geldkoffer an sich zu nehmen. In der Folge kam es zu einem Schusswechsel, bei dem der Geldbote schwer verletzt wurde. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort, setzte die weitere Flucht jedoch mit einem silberfarbenen Audi A8, Baujahr 2002, fort. Das Fluchtfahrzeug konnte kurze Zeit später, unweit des Tatortes, am Ende des Prozessionswegs im Stadtteil Riedberg, brennend in einem Feld aufgefunden werden. Täterbeschreibung: männlich, ca. 30 - 45 Jahre alt, ca. 1,80 m - 1,90 m groß, dicklich mit Bauchansatz, Bekleidung: weißer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose der Marke "Nike", helle Turnschuhe der Marke "Nike", weiße Handschuhe, schwarze Basecap, große schwarze Sonnenbrille VORSICHT: Die Person ist bewaffnet!

Die Polizei fahndet nach wie vor nach dem Täter und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die beigefügten Bilder sowie das Kurzvideo zeigen den Täter und das Fluchtfahrzeug, gefilmt von den Überwachungskameras.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person bzw. dem beschriebenen Täter und/oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich telefonisch unter der Telefonnummer: 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen."

"