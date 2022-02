Im bayerischen Marktbergel wurden alte Pornohefte in einem Graben entsorgt. Die Suche der Polizei Mittelfranken auf Twitter nach Hinweisen sorgt für viel Aufmerksamkeit.

Die Polizei Mittelfranken hat am Montag einen Aufruf auf Twitter veröffentlicht, mit dem sie nach Hinweisen auf eine Täterin oder einen Täter sucht. Gesucht wird eine Person, die Pornohefte in einem Graben entsorgt hat – vermutlich nach einer Haushaltsauflösung. Die Magazine, die aus den Neunziger Jahren stammen sollen, wurden an einer Straße in Marktbergel im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim entsorgt. Ein Passant habe die Hefte dort entdeckt und anschließend die Polizei informiert.



Der Tweet der mittelfränkischen Polizei wurde inzwischen über 580 mal geteilt und hat 3.334 „Gefällt mir“-Angaben. Die Reaktion der Nutzer in den Kommentaren fallen gemischt aus. Manche Nutzer sehen die Anfrage der Polizei offenbar für eine Art Scherz und reagieren mit: "Ohne Häkchen hätte ich das jetzt für Satire gehalten.", oder stellen fest, dass ja noch nicht der 1. April ist. Ein weiterer Nutzer merkt an, dass Kinder täglich im Internet auf pornografische Inhalte Zugriff haben und fragt, ob es nicht sinnvoller wäre, wegen Unweltverschmutzung zu ermitteln.

Verbreitung pornografischen Materials ist strafbar

"Als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen abzielt", heißt es im § 184 StGB. Weiterhin kann nach § 185 des StGB die Verbreitung pornographischer Inhalte, egal ob auf Papier oder digital, mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden. Das Gesetz soll Kinder und Minderjährige, aber auch Erwachsene davor schützen, ungewollt solchem Material ausgesetzt zu sein.

