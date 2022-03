An der Stelle, an der der Mülleimer stand, in dem in Mönchengladbach die Babyleiche gefunden wurde, haben Trauernde Kerzen und ein Holzkreuz aufgestellt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu der Einkaufstasche, in der der tote Säugling abgelegt war.

Bei den Ermittlungen zum Fund einer Babyleiche in Mönchengladbach hofft die Polizei jetzt auf Hinweise zu einer Einkaufstasche. Die Behörden appellieren an die Mutter, sich zu melden.

Nach dem Fund einer Babyleiche in Mönchengladbach am Montagnachmittag verfolgt die Polizei eine erste Spur – und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Wie berichtet, hatte nach Polizeiangaben eine Frau gegen 16.30 Uhr den toten Säugling in einer öffentlichen Mülltonne im Stadtteil Pesch (Ecke Ackerstraße/Carl-Diem-Straße am Rande des Parks Volksgarten) entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Staatsanwaltschaft und Mordkommission übernahmen die Ermittlungen, der Leichnam wurde obduziert. "Eine noch am späten Montagabend durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung erbrachte das Ergebnis, dass das Kind lebend zur Welt kam und an den Folgen von Gewalteinwirkungen gestorben ist", so die Polizei in einer Mitteilung. Man gehe von einem "vorsätzlichen Tötungsdelikt" aus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Mädchen nur wenige Stunden oder Tage alt gewesen sein, hieß es weiter.

Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise zu Einkaufstasche

Das tote Baby war nach Ermittlerangaben in einer Einkaufstasche der Drogeriemarkt-Kette "DM" aus Kunststoff in der Mülltonnen abgelegt worden. Die Grundfarbe der Tragetasche ist rosa, auf ihr sind insgesamt vier Frauen abgebildet sowie die Schriftzüge "Are you ready?" auf der einen und "Days are running" auf der anderen Seite. Mit dieser Tasche sei vermutlich in der Vergangenheit in der Mönchengladbacher "Kaufland"-Filiale an der Straße Reyerhütte, rund 400 Meter vom Leichenfundort entfernt, eingekauft worden. Die Polizei veröffentlichte Fotos der Einkaufstasche:

In dieser Einkaufstasche wurde das tote Mädchen in Mönchengladbach abgelegt © Polizei Mönchengladbach

Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln "unter Hochdruck". Eine Polizeisprecherin wollte am Mittwochmorgen auf stern-Anfrage zunächst keine Angaben zum Stand der Ermittlungen machen. Unter anderem hatte die Polizei Spürhunde eingesetzt und mögliche Zeuginnen und Zeugen im Umfeld des Fundortes befragt.

Für Hinweise auf den Täter oder die Täterin wendet sich die Mordkommission nun mit Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat Kenntnis oder eine berechtigte Annahme über eine Frau bzw. ein Elternpaar, das möglicherweise eine Schwangerschaft verdrängt und/oder verborgen hat?

Wer kennt jemanden, der vor kurzem ein Kind zur Welt brachte und es bislang niemandem gezeigt wurde?

Wem ist in dem Gebiet um den Auffindeort etwas Verdächtiges aufgefallen?

Wem ist am Leichenfundort oder im umliegenden Gebiet eine Person – ob Mann oder Frau – mit der beschriebenen Tasche aufgefallen?

Gleichzeitig appellierten die Behörden an die Mutter des toten Mädchens, sich zu melden. "Über die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Tat hinaus verfügt die Polizei auch über ein Netzwerk mit Hilfsangeboten", hieß es in dem Aufruf.

Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer (02161) 290 entgegen.

Quellen: Polizei Mönchengladbach (1), Polizei Mönchengladbach (2), Polizei Mönchengladbach (3), Nachrichtenagentur DPA