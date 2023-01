von Daniel Wüstenberg Bei der Suche nach der seit Wochen verschwundenen hochschwangeren Alexandra R. rückt jetzt ein Geländewagen in den Fokus der Ermittler.

Seit dem 9. Dezember 2022 wird die hochschwangere Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang vermisst – jetzt verfolgt die Polizei eine neue Spur in dem Fall.

"Die Ermittler der Sonderkommission bitten gezielt um Hinweise zu einem Range Rover, der im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Alexandra R. stehen könnte", heißt es in einer Mitteilung der Polizei, die an diesem Freitag an die Medien herausgegeben wurde.

Der schwarze Range Rover ist eine neue Spur für die Polizei © Polizeipräsidium Mittelfranken

Die Beamten haben den schweren Geländewagen sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarzes Range-Rover-Modell mit dem Kennzeichenteil "N – RB ...". Die Ermittler der Sonderkommission bitten um Hinweise von Zeugen, die das Auto am 9. Dezember 2022, einem Freitag, zwischen 5 Uhr morgens und 18 Uhr abends im Bereich des Europakais am Main-Donau-Kanal im Süden Nürnbergs gesehen haben.

Der Wagen soll am 9. Dezember 2022 im Bereich des Europakais gewesen sein © Bayerische Vermessungsverwaltung / EuroGeographics / Polizeipräsidium Mittelfranken

Wie berichtet, verschwand die 39-Jährige vor sechs Wochen spurlos im Süden der fränkischen Großstadt, nachdem sie ihre zweijährige Pflegetochter zur Kita gebracht hatte. Ihr Lebensgefährte hatte sie am Abend desselben Tages als vermisst gemeldet. Kurz drauf hatte die Kripo die Ermittlungen übernommen – ungewöhnlich schnell bei volljährigen Verschwundenen.

Nürnberger Polizei befüchtet im Vermisstenfall Alexandra R. Straftat

"Nachdem sich unter den am Wohnort zurückgelassenen Gegenständen neben Bargeld und Ausweis auch der Mutterpass der hochschwangeren Frau befindet, gehen die Beamten mittlerweile davon aus, dass Alexandra R. ihren Lebensmittelpunkt nicht geplant beziehungsweise nicht freiwillig verlassen hat", sagte ein Polizeisprecher seinerzeit. Im Klartext: Die Beamten gingen von einem Verbrechen aus. Ein Verdacht, der bis heute im Raum steht und immer wahrscheinlicher wird.

Alexandra R. aus Nürnberg wird seit dem 9. Dezember 2022 vermisst © Polizeipräsidium Mittelfranken

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, hat braune Augen und halblanges, dunkelblondes Haar mit einem Seitenscheitel. Sie trug zuletzt eine blaue Jeans, eine schwarze Winterjacke und ein helles Halstuch sowie schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Trotz Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei noch immer keine Spur von der Frau.

Elf Tage nach ihrem Verschwinden wandten sich die Ermittler schon einmal wegen eines Autos an die Bevölkerung. Gesucht wurden Hinweise zu einem mintgrünen Renault Twingo mit dem Kennzeichenteil "ERH – ...". Auch er könnte im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Alexandra R. stehen, hieß es damals. Insbesondere wurde nach Hinweisen von Zeugen gesucht, die den Wagen am 9. Dezember 2022 morgens oder vormittags auf der A9 zwischen Nürnberg und München gesehen haben.

Die Polizei bittet unter anderem um Hinweise zu diesem mintgrünen Renault Twingo © Polizeipräsidium Mittelfranken

Bei der Suche nach Alexandra R. hat die Polizei unter anderem auch Spürhunde am Wohnort eingesetzt, Drohnen aufsteigen lassen und Taucher zur Suche in den Main-Donau-Kanal geschickt – ohne Erfolg. Auch eine Handyortung brachte die Sonderkommission nicht weiter.

Hinweise zu dem Fall nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0911) 21123333 oder jede andere Polizeidienststelle – auch unter dem Notruf 110 – entgegen.

Quellen: Diverse Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Mittelfranken zum Fall Alexandra R.