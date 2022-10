Die Polizei von Fort Worth in Texas, hat keine Nachwuchsprobleme.Und das liegt vor allem an dieser Videoparodie – und vielleicht ein kleines Bisschen an einem italienischen Autodesigner.Doch der Reihe nach. Fort Worth ist die 13. größte Stadt der Vereinigten Staaten.Nur eins fehlte: Bewerber für die örtliche Polizei.In Eigenregie nahmen sich einige Beamte dem Problem an und drehten dieses Video im Stil einer Gebrauchtwagenwerbung.Mit „Erfolg.Bis letzte Woche lagen der Polizei bereits über 300 neue Bewerbungen vor – und es werden immer mehr.Wir lernen: Mit Humor gehört selbst Bewerbermangel der Vergangenheit an.Und vielleicht konnte auch das Ende des Videos den einen oder anderen Bewerber überzeugen – ein italienischer Bolide, ein Traumauto, mit dem ein glücklicher Bewerber vielleicht einmal auf Streife fahren darf. So geht Bewerber-Recruitment heute.