Die Tötung von zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle Ende Januar hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Nun sind die Urteile für das Verbrechen von Kusel gefallen: Der Hauptangeklagte muss lebenslang in Haft – das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Die junge Polizistin und ihr Kollege hatten keine Chance. Auf nächtlicher Streife wollten sie einen verdächtigen Kastenwagen kontrollieren, der in der Westpfalz an einer entlegenen Kreisstraße stand. Wenige Minuten später waren die beiden tot. Erschossen. Fast auf den Tag genau zehn Monate ist das Verbrechen von Kusel her.

Nun hat das Landgericht Kaiserslautern im Prozess um die tödlichen Kopfschüsse seine Urteile gefällt und den Hauptangeklagten Andreas S. am Mittwoch zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 39-Jährige im Januar eine Polizistin und einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschoss. Den Mitangeklagten Florian V. verurteilte es wegen Beihilfe zur Jagdwilderei, sah aber von einer Strafe ab.

In Kürze mehr beim stern.