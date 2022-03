Der 25-jährige Raven Vollrath verschwindet spurlos in den Bergen – seine Eltern ermitteln auf eigene Faust

Raven Vollraths Fall hätte beinahe zu den 3000 ungeklärten Tötungsdelikten in Deutschland gezählt. 2005 ist der 25-Jährige in den Bergen Tirols auf der Suche nach Arbeit – und verschwindet spurlos. In einer neuen True-Crime-Serie bei RTL wird der Fall neu aufgerollt. Anna Kriller

Es ist Dezember 2005, als sich Raven Vollrath gemeinsam mit einem Freund dazu entscheidet, am Skilift im österreichischen Zöblen zu arbeiten. Schon bei der Verabschiedung hat Ravens Vater Günther ein komisches Gefühl, wie er heute im Gespräch mit RTL erzählt, doch sein Sohn ist voller Optimismus.

In Österreich angekommen, läuft alles anders als geplant: Den Job am Skilift darf Raven nicht antreten, plötzlich steht er ohne Arbeit, Geld und Unterkunft da. Im 100 Kilometer entfernten Hochsölden findet der 25-Jährige schließlich einen anderen Job, arbeitet von da an als "Mädchen für alles" in einem Hotel. Kein Traumjob, aber er ist erst mal zufrieden, lernt sogar eine Frau kennen und findet einen Freund, wie er seinen Eltern erzählt.

Als der Druck im Hotel zu groß wird, fährt Raven kurz vor Weihnachten zurück zu seinem Freund und dessen Mutter nach Zöblen. Einen Tag später verschwindet er.

Raven Vollrath meldet sich nicht – die Eltern werden stutzig

Dass etwas nicht stimmt, merken Ravens Eltern, als er sich an Heiligabend weder bei ihnen meldet noch ans Telefon geht. "Er war das erste Mal Heiligabend weg. Da hätte er angerufen, keine Frage", erzählt seine Mutter gegenüber RTL. Die Eltern machen eine Vermisstenmeldung. Doch die Polizei sieht keinen Grund für Ermittlungen – Raven sei schließlich erwachsen. Auch Tage später gibt es kein Lebenszeichen von dem 25-Jährigen. Seine Eltern bleiben hartnäckig, die österreichische Polizei findet schließlich sein Auto. Es steht verlassen beim Skilift, ist unabgeschlossen. Auch Ravens Papiere liegen im Fahrzeug.

Als die Polizei auch daraufhin keinen Grund sieht zu ermitteln, fahren Maryon und Günther Vollrath selbst von Thüringen nach Österreich. Ermitteln auf eigene Faust, sprechen mit Menschen vor Ort, hängen Plakate auf. Doch so richtig scheint keiner zu wissen, was passiert ist. Was Ravens Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Das ist erst der Anfang der langen Suche nach ihrem Sohn.

Am 24. März 2022 um 22.35 Uhr zeigt RTL die ganze Geschichte – zum Abruf auch bei RTL+ Mehr als 3000 Tötungsdelikte sind laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) allein in Deutschland derzeit ungeklärt. Fast wäre das auch bei Raven Vollraths Fall passiert. Doch seine Eltern bleiben dran. Jahre vergehen, bis sie wissen, was mit ihrem Sohn passiert ist. Bei "Ausgerechnet ich – Im Visier des Verbrechens" (Donnerstag, 22:35 Uhr bei RTL) erzählen sie, wie sie es auf eigene Faust geschafft haben, das Verbrechen an ihrem Sohn aufzuklären.

