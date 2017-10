Lebenslange Haft für "Reichsbürger" Wolfgang P.

Im Prozess gegen den sogenannten Reichsbürger von Georgensgmünd hat das Oberlandesgericht Nürnberg den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Gerichtssprecher Friedrich Weitner sagte nach der Urteilsverkündung am Montag: "Die Schwurgerichtskammer hat den Angeklagten wegen Mordes schuldig gesprochen und da gibt es nur eine einzige Strafe, eine Punktstrafe und das ist die lebenslange Freiheitsstrafe." Der Beschuldigte hatte im Oktober vergangenen Jahres vor seinem Wohnhaus in Georgensgmünd einen Polizisten erschossen. Vier weitere Beamte des Spezialeinsatzkommandos wurden verletzt. Bei ihrem Einsatz sollte die Polizei zahlreiche Jagd- und Sportwaffen im Haus des damals 49-Jährigen beschlagnahmen. "Das Gericht hat sich zunächst davon überzeugt gezeigt, dass der Angeklagte durch die teilverglaste Wohnungstür geschossen hat, dass er wusste, dass ein Polizeibeamter im Einsatz vor dieser Tür war und dass er diesen auch töten wollte. Das Gericht geht auch davon aus, dass er zwei weitere Beamte töten wollte. Das Gericht nahm an, dass hier die Mordmerkmale der Heimtücke, aber auch der niedrigen Beweggründe erfüllt seien, weil der Angeklagte eben geschossen hat, in einem Moment, als sich der eine Polizeibeamte keines Angriffs bewusst war." Die Verteidigerin Susanne Koller kann die Feststellung der Mordmerkmale durch das Gericht nicht nachvollziehen. "Man muss allerdings eines berücksichtigen: Dieses Verfahren hat von Vorneherein ein unglaubliches politisches und mediales Interesse gefunden gehabt. Und uns wurde auch zugetragen, dass es durchaus seitens der Politik und Behörden eine gewisse Erwartungshaltung über einen möglichen Ausgang des Verfahrens bestand. Oder über den zu erwartenden Ausgang." Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik, deren Verfassungsorgane und Repräsentanten nicht an und gehen davon aus, dass das Deutsche Reich noch immer besteht. Sie werden von Verfassungsschützern als rechtsextrem eingestuft und beobachtet.