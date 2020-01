Um 12.48 griff der Mörder zum Telefon und rief die Polizei an. Er habe gerade sechs Menschen erschossen, teilte er den Beamten mit. Sofort rasten Streifenwagen in die Bahnhofstraße von Rot am See, einer 5.000-Einwohner im Nordosten Baden-Württembergs. "Ein Alarmplan wurde in Gang gesetzt", sagte ein Polizeisprecher am Mittag dem stern. Mehr als 100 Einsatz- und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Sechs Menschen starben in Rot am See

Die Polizisten konnten den 26-jährigen Deutschen neun Minuten nach dem Anruf vor dem "Deutschen Kaiser", einem traditionsreichen Gasthaus im Zentrum des Ortes, festnehmen. Im Gebäude fanden die Beamten dann zwei Leichen, dahinter vier weitere. Sechs Menschen, drei Männer im Alter von 36, 65 und 69 Jahren und drei Frauen, 36, 56 und 62, starben an diesem Freitagmittag in Rot am See.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Warum der 26-Jährige sie erschoss, das ist noch vollkommen unklar. "Wir haben noch keinen Hinweis auf ein Motiv", sagte Reiner Möller, Präsident des Polizeipräsidiums Aalen am späten Nachmittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz im Rathaus von Rot am See. Er nannte die Tat ein "Familiendrama". Unter den Toten sind die Eltern des Festgenommenen und vier weitere Verwandte – wie genau die Familienverhältnisse sind, werde noch geklärt, so Möller. Zwei der Opfer sowie der Schütze sollen in dem Gebäude der Gaststätte gewohnt haben, mindestens zwei sollen aus einem anderen Ort kommen.

Eine Person in Lebensgefahr

Offenbar hätte es sogar noch mehr Todesopfer geben können: Zwei weitere Personen seien verletzt worden, eine von ihnen schwebe noch in Lebensgefahr, so die Polizei. Zudem seien ein Zwölf- und ein 14-Jähriger von dem Todesschützen bedroht worden. Sie konnten sich in Sicherheit bringen und werden betreut. Auch sie sollen zu der Familie gehören.

Fullscreen

Die Tat wurde nach Angaben der Polizei mit einer Neun-Millimeter-Pistole verübt. "Nach aktueller Kenntnis hat der 26-Jährige einen Waffenschein und die Waffe als Sportschütze legal besessen", erklärte Polizeipräsident Möller. Die Pistole fanden Beamte nach der Festnahme im Gebäude.

Der Festgenommene sei bislang noch nicht vernommen worden, er schweige und warte auf der Polizeidienststelle auf seinen Rechtsanwalt, hieß es. Die Spurensicherung war auch noch am Abend am Tatort im Einsatz.

Quellen: Polizeipräsidium Aalen (1), Polizeipräsidium Aaalen (2), Nachrichtenagenturen DPA und AFP