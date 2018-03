Nach dem Säureangriff auf den Finanzvorstand der RWE-Ökostromtochter Innogy Bernhard Günther fahndet die Polizei nach den Tätern. Die bislang unbekannten Männer hatten den 51-Jährigen am Sonntagvormittag in Haan bei Düsseldorf mit Säure übergossen und schwer verletzt. Die Firma Innogy hatte am Sonntagabend bestätigt, dass es sich bei dem Angegriffenen um den Finanzvorstand handelt. Die Attacke geschah nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag unweit des Wohnhauses des Opfers auf einem Fußweg einer Parkanlage. Der Verletzte sei noch bis zu seinem Haus gelaufen, von wo aus dann Rettungskräfte angefordert wurden. Günther schwebe nicht in Lebensgefahr, sagte Susanna Heusgen von der Düsseldorfer Polizei: "Also der Gesundheitszustand des Mannes ist stabil. Er hat schwerste Verletzungen erlitten, ist auch gestern mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Aber der Gesundheitszustand ist glücklicherweise stabil." Es gebe bislang keinen neuen Ermittlungsstand, sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf am Montagmorgen. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung. Innogy erklärte, über die Hintergründe des Angriffs gebe es bislang keine Informationen. In einer Pressemitteilung zeigte sich RWE entsetzt. Vorstand, Aufsichtsrat und die Mitarbeiter des Konzern seien tief erschüttert über den hinterhältigen Anschlag, hieß es.