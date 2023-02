Er soll Minderjährige sexuell missbraucht und als Kopf einer Sekte agiert haben: Nathan Chasing Horse, einstiger Schauspiel-Co-Star von Kevin Costner, wurde von der Polizei festgenommen.

Der US-Schauspieler Nathan Lee Chasing His Horse, bekannt als Nathan Chasing Horse, ist von der Polizei verhaftet worden. Dem 46-Jährigen werden schwere Verbrechen vorgeworfen, darunter der sexuelle Missbrauch von Frauen und minderjährigen Mädchen sowie Menschenhandel, wie die Polizei von Las Vegas mitteilte.

Laut der Nachrichtenagentur AP durchsuchte die Polizei nach monatelangen Ermittlungen am Dienstag das Haus von Chasing Horse im Norden von Las Vegas, in dem er angeblich mit fünf Ehefrauen leben soll. Dabei sei neben Waffen, 18,5 Kilogramm Marihuana und psychoaktiven Pilzen auch eine Speicherkarte mit Videos gefunden worden, die sexuelle Übergriffe zeigen. Chasing Horse wurde im Clark County Gefängnis inhaftiert und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nathan Chasing Horse erlangte 1990 Berühmtheit durch seine Rolle in dem Oscar-prämierten Filmepos "Der mit dem Wolf tanzt". Dort spielt er an der Seite von Kevin Costner den Lakota-Jungen "Lächelt viel". Chasing Horse ist selbst ein Native American der Lakota Sioux Nation.

Nathan Chasing Horse soll Sekte angeführt haben

Laut AP gilt Chasing Horse den Behörden als Anführer einer Sekte namens "The Circle". In dieser Position soll er über viele Jahre junge indigene Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben, minderjährige Ehefrauen gehabt haben und mit einigen Opfern Sexhandel betrieben haben. Laut Ermittlungsbehörden soll Chasing Horse zudem seine Frauen mit Schusswaffen trainiert und angewiesen haben, auf Polizisten zu schießen, sollten die gegen ihn vorgehen. Wenn diese Art Verteidigung nicht funktioniere, sollten die Frauen Giftpillen schlucken.

Die Polizei hat bereits mindestens sechs Opfer sexuellen Missbrauchs identifiziert, von dem eines zum Zeitpunkt des Übergriffs erst 13 Jahre alt gewesen sei. Weitere Vorwürfe sexuellen Missbrauch gingen aber bis in die frühen 2000er Jahre zurück. Die Taten sollen in den US-Bundesstaaten South Dakota, Montana und Nevada sowie in Kanada verübt worden sein.

Quellen: AP / Polizei Las Vegas