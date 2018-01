Großrazzia der Polizei in Deutschland und Italien. Den Behörden ist nach eigenen Angaben ein massiver Schlag gegen die Mafia gelungen. So wie hier in Baden-Württemberg wurden bei der abgestimmten Aktion rund 200 Personen festgenommen. Die italienische Polizei teilte am Dienstag mit, ein großer Clan der sogenannten Ndrangheta sei zerschlagen worden. Die Mafia-Organisation ist vor allem in der süditalienischen Region Kalabrien aktiv. In Deutschland wurden elf Verdächtige festgenommen, wie Sabine Vogt vom Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden sagte. "Zu den aktuellen Personen kann ich nur so viel sagen, dass sie als Teil dieser Organisation hier in Deutschland mitgewirkt haben. Schwerpunkte waren dabei Baden-Württemberg mit vier Festnahmen, Hessen mit fünf und eine jeweils in Nordrhein-Westfalen und Bayern." Die Ndrangheta sei mit der mächtigste Clan in Kalabrien, sagt Vogt, die beim BKA die Abteilung für schwere und organisierte Kriminalität leitet g. "Die Ndrangheta ist mit der mächtigste Clan in Kalabrien in Italien, und die Ausläufer nach Deutschland sind nicht nur temporär, sondern sie haben sich über Jahre hier verfestigt trotz intensiver Zusammenarbeit, weil es einfach familiäre Bande sind. Wir gehen derzeit davon aus, dass rund 350 Ndrangheta-Angehörige hier amtlich in Deutschland gemeldet leben, ohne dass sie direkt auffallen allerdings mit Straftaten. Das Dunkelfeld müsste allerdings deutlich größer sein." Die Polizei wirft den Verdächtigen zahlreiche Straftaten in Italien und Deutschland vor, darunter versuchter Mord, Geldwäsche und Erpressung. Besonders betroffen seien Firmen aus der Wein- und Nahrungsmittelbranche, der Abfallentsorgung sowie Beerdigungsunternehmen. Insgesamt wurden bei der Razzia nach Polizeiangaben Vermögensgegenstände im Wert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt.