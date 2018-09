Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, war der 46-Jährige aus Berlin mit seiner 37-jährigen Begleiterin in der Nähe der Rabenwand am Königssee-Ostufer unterwegs, als der Unfall passierte. Die Frau versuchte abzusteigen, rutschte jedoch in absturzgefährliches Gelände ab und kam weder vor noch zurück. Als gegen 18 Uhr der Notruf einging, kam die Bergwacht den beiden zu Hilfe.

Schönau am Königssee: Schwierige Rettung im Gebirge

Per Hubschrauber brachten die Retter einen Helfer an einem 50-Meter-Tau zur Unfallstelle und flogen den Patienten anschließend aus einer Waldlichtung liegend per Tau aus. Von einem Zwischenlandeplatz ging es dann in einem Helikopter direkt weiter zum Salzburger Unfallkrankenhaus. Der Hundehalter erlitt diverse Verletzungen am Rücken, an den Extremitäten und am Kopf. Er wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau und der Golden Retriever blieben unverletzt.