Was geschah in der Silvesternacht in der Goethestraße im beschaulichen Schönberg an der Ostsee bei Kiel. Während die Menschen in der Reihenhaussiedlung den Jahreswechsel feierten, sackte plötzlich eine 39-Jährige vor den Augen ihrer drei kleinen Kinder und ihres Ehemannes mit einer blutenden Wunde am Kopf zusammen und war nicht mehr ansprechbar.

Der alarmierte Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, doch die Ärzte konnten ihr Leben nicht mehr retten. Sie wurde "von einem Gegenstand am Kopf getroffen", schrieb die Polizei am Neujahrstag in einer ersten Mitteilung. Am Mittwochnachmittag bestätigten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer weiteren Erklärung die Information des stern, dass die Ärzte in der Klinik bei der Notoperation Metallsplitter im Kopf der 39-Jährigen entdeckt haben. "Sie verletzten die Frau tödlich", so ein Sprecher der Polizei.

Tragisches Ende der Silvesterfeier in Schönberg bei Kiel

Die Polizei schloss schnell einen Unfall durch handelsübliche Pyrotechnik aus, auch von illegalen Feuerwerkskörpern als Ursache geht sie inzwischen nicht mehr aus. Mit "hoher Wahrscheinlichkeit" handele es sich um eine Schusswaffenverletzung, teilte die Leitende Kieler Staatsanwältin Birgit Heß auf stern-Anfrage mit. Die kriminaltechnische Untersuchung habe ergeben, dass es sich bei den Metallsplittern um Teile eines Projektils handelt.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Mordkommission der Kripo Kiel ermitteln nun die genauen Hintergründe des Todes. Unklar ist beispielsweise, ob es sich bei dem tragischen Vorfall um einen Unfall oder eine vorsätzliche und gezielte Schussabgabe handelt.

Um den Todesfall aufzuklären, befragen Beamte unter anderem Anwohner in der Reihenhaussiedlung. Parallel werden der Leichnam der Frau in der Rechtsmedizin obduziert und die gefundenen Projektilteile weiter kriminaltechnisch untersucht, auch um die verwendete Waffe zu ermitteln.

Der Fall weckt Erinnerungen an den Jahreswechsel 2015/2016. Damals hatte ein 54-Jähriger im Dorf Unterschleichach in Unterfranken mit einem Revolver in die Nacht geschossen und ein elfjähriges Mädchen tödlich verletzt. Der Schütze soll sich vom Lärm der Feiernden gestört gefühlt und daher zur Waffe gegriffen haben. Das Landgericht Bamberg verurteilte ihn zu über zwölf Jahren Haft wegen Mordes.

Staatsanwaltschaft und Kripo Kiel suchen weiter Zeugen, die rund um den Jahreswechsel im Bereich der Schönberger Goethestraße Verdächtige beobachtet haben, die mit einer Waffe hantierten. Unter der (0431) 1603333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Quellen: Pressemitteilung der Polizei, Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei