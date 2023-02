Staatsanwaltschaft und Polizei informierten auf einer Pressekonferenz in Schwäbisch Hall über die Festnahme eines Tatverdächtigen nach Tötungsdelikten in der Region

von Daniel Wüstenberg Aufatmen in Schwäbisch Hall: Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mindestens zwei Seniorinnen in der Region getötet haben soll.

Er soll mindestens zwei Rentnerinnen ermordet haben: Die Polizei in Baden-Württemberg hat einen mutmaßlichen Doppelmörder festgenommen. Das teilten die Ermittler des Polizeipräsidiums Aalen und der Staatsanwaltschaft Heilbronn auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Schwäbisch Hall mit. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur DPA und die "Bild"-Zeitung über die Festnahme berichtet.

Serienmörder in der Region Schwäbisch Hall?

Bei dem Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge zufolge um einen 31-jährigen zweifachen Familienvater aus Serbien. Er sei am Dienstagvormittag an seinem Wohnort Schwäbisch Hall von Spezialkräften der Polizei überwältigt worden, so Polizeipräsident Reiner Möller. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes und des Totschlags erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Verdächtige habe sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert, sagte Oberstaatsanwalt Harald Lustig.

Nach eigenen Angaben ist der 31-Jährige im Dezember 2022 nach Deutschland eingereist – ob dies tatsächlich stimmt, ist noch unklar. Die Ermittler legen dem Mann die Tötung einer 77-Jährigen im Dezember und einer 89-Jährigen in der vergangenen Woche in ihren Wohnungen in der Region Schwäbisch Hall zur Last. Zudem werde geprüft, ob der Mann auch für einen Raubüberfall auf einen 83-Jährigen in dessen Haus vor rund zwei Wochen in Ilshofen verantwortlich ist. Die Ermittler gehen auch der Frage nach, ob der Festgenommene im Oktober 2020 eine weitere Rentnerin in der Region getötet hat.

Mit diesem Phantombild suchte die Polizei nach dem Verdächtigen © Polizeipräsidium Aalen

Kürzlich hatte das Polizeipräsidium Aalen ein Phantombild des Täters veröffentlicht. Es sei ein "wichtiges Puzzlestück" in den Ermittlungen gewesen, so Polizeipräsident Reiner Möller. Außerdem habe DNA an einer sichergestellten Tatwaffe zum Tatverdächtigen geführt. In den Mordfällen ermittelte seit Dezember 2022 eine Sonderkommission. Die Beamten gingen aufgrund der Häufung der Fälle in der Region von einem Serientäter aus.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde fortlaufend aktualisiert und um neue Informationen ergänzt.

