In der Nähe von Stockholm wurde in der Nacht zum Sonntag ein junges Mädchen nahe einer Tankstelle erschossen. Medien berichten, dass die 12-Jährige nicht das Ziel der Tat war. Bislang gibt es noch keine Festnahmen.

In Schweden ist ein zwölf Jahre altes Mädchen erschossen worden. Sie sei in der Nacht zum Sonntag in der Nähe einer Tankstelle in der Gemeinde Botkyrka bei Stockholm angeschossen worden und später ihren Schussverletzungen erlegen, teilte die Stockholmer Polizei am Vormittag mit. Zunächst wurde angegeben, dass das Mädchen unter 15 Jahre alt gewesen sei. Schwedische Medien gaben ihr Alter am Nachmittag mit zwölf an. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes, hat aber noch keinen Verdächtigen festgenommen.

Die Hintergründe der Schüsse waren zunächst völlig unklar. Nach Informationen der Zeitung "Expressen" soll das Mädchen nicht das Ziel der Tat gewesen sein. Medien bezeichneten die Tat als "Drive-by-Schießerei" – also Schüsse, die aus einem vorbeifahrenden Auto abgefeuert wurden. Laut der Zeitung "Aftonbladet" wurden mehrere Personen zur Befragung durch die Polizei gebeten. Am Tatort würden Spuren und Bilder aus Überwachungskameras gesichert.

Ist Bandenkriminalität der Hintergrund?

Nach Informationen von "Expressen" sind zwei Männer des sogenannten Botkyrka-Netzwerks das eigentliche Ziel der wahrscheinlich verirrten Kugeln gewesen. Beide sollen mit schusssicheren Westen bei einem Fast-Food-Restaurant gestanden in der Nähe der Tankstelle haben. Das Botkyrka-Netzwerk ist nach Angaben von "Aftonbladet" eine kriminelle Bande in Stockholm. Die Polizei wollte den Medienberichten zufolge keine weiteren Details nennen und rief Zeugen dazu auf, sich zu melden.

Die Schüsse waren nicht der einzige nächtliche Vorfall in der schwedischen Hauptstadtregion: Gegen Mitternacht stieß ein kleines Fahrzeug mit drei jüngeren Insassen an einer Kreuzung in Täby nördlich von Stockholm mit einem Streifenwagen im Einsatz zusammen. Einer der drei verletzten Insassen starb noch in der Nacht im Krankenhaus. Die drei waren nach Polizeiangaben mit einem sogenannten Leichtfahrzeug unterwegs, einem kleinen Auto, das aufgrund seiner kleinen Größe den Status eines Mopeds hat. Auch hier ist die getötete Person schwedischen Medienberichten zufolge minderjährig gewesen. Polizisten wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Quellen: Nachrichtenagentur DPA, "Aftonbladet", "Expressen", "Dagens Nyheter", SVT