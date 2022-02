Bei einem Raubüberfall in einer Schulklasse in Schweden wurde Elektronik gestohlen

Überfall auf eine Schulklasse im schwedischen Västerås: Mehrere Männer haben eine Schulklasse beraubt und elektronische Geräte gestohlen. Die Polizei sucht noch nach den Tätern.

In einem Gymnasium in der schwedischen Stadt Västerås nahe Stockholm haben mehrere Personen eine Schulklasse während des Unterrichts überfallen, wie die Polizei berichtet. Die Täter sollen Elektronik aus dem Klassenraum geraubt haben.

Wie die Zeitungen "Aftonbladet" und "Expressen" berichten, gingen zwei maskierte Täter mit Messern in einen Klassenraum und nahmen Computer an sich. Danach flüchteten sie. Lehrer hätten sie verfolgt – allerdings ohne Erfolg.

Wie "Expressen" weiter berichtet, haben die Räuber bei der Flucht einige der Computer zurückgelassen. Die Polizei ermittelt und fahndet nach den Tätern. Ein Zeugenaufruf seitens der Ermittler:innen wurde gestartet.

"So etwas sollte in einer Schule nicht passieren"

Mehrere Polizeistreifen seien am Ort des Geschehens, teilte ein Polizeisprecher "Aftonbladet" mit. Der Notruf erreichte die Polizei gegen 13.30 Uhr. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Der Direktor der Schule bestätigte der Zeitung, dass es einen Raubüberfall auf eine Klasse gegeben habe.

Ein Schüler sagte der Zeitung: "Natürlich ist es unangenehm, wenn so etwas passiert. Es hätte Verletzte geben können." Laut ersten Berichten wurde keiner der Schüler:innen verletzt. Später teilte die Polizei gegenüber "Aftonbladet" mit, dass ein Passant, der versucht habe, die Räuber aufzuhalten, verletzt wurde. Er sei von Rettungskräften vor Ort versorgt worden, so der Polizeisprecher.

Viele der Schülerinnen und Schüler seien geschockt und verängstigt, so Schulleiter Henrik Pettersson. Die Erziehungsberechtigten seien benachrichtigt und eine Kriseninterventionsgruppe eingerichtet worden.

"Dass so etwas Schreckliches passiert, habe ich so noch gar nicht erlebt. So etwas sollte in einer Schule nicht passieren. Es ist schrecklich", sagte Pettersson. Am Dienstag solle der Schulalltag normal weitergehen. Es solle aber Gesprächsmöglichkeiten für die Schüler:innen geben, so der Direktor.

Weitere Quelle: SVT