Charles Manson ist tot. Der verurteilte Mörder und Sektenführer starb im Alter von 83 Jahren. Zuvor war er aus seiner Haftanstalt in ein Krankenhaus im kalifornischen Kern County verlegt worden. Er sei eines natürlichen Todes gestorben, so die für die Gefängnisse in Kalifornien zuständige Behörde. Manson verbüßte eine lebenslange Haftstrafe. Er hatte neun Morde in Auftrag gegeben, darunter den an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate, damalige Ehefrau von Regisseur Roman Polanski. Die von Manson angeführte Gruppe junger Männer und Frauen wurde als die Manson Family bekannt.