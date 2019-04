Es begann Mitte April mit dem Fund zweier Frauenleichen in den Schächten einer verlassenen Erzgrube – und es ist inzwischen ein Kriminalfall, wie ihn die Republik Zypern noch nicht erlebt hat. Ein deutscher Tourist machte die grausige Entdeckung, als er Fotos in der Gegend machte.

Seitdem erhöht sich die Zahl der Leichenfunde, bislang gehen die Behörden von sieben Todesopfern aus – doch der Chef der zyprischen Polizei äußerte eine Befürchtung: "Wir wissen noch nicht, welche Dimensionen dieser Fall tatsächlich hat."

Ist ein Soldat der "erste Serienmörder" Zyperns?

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 35-jähriger Hauptmann der Zyprischen Nationalgarde. Nach dem Fund der ersten beiden Leichen hat er laut Polizei gestanden, die Frauen umgebracht zu haben. Doch die Ermittler vermuteten schon zu diesem Zeitpunkt, dass es noch weitere Opfer gibt. Beamte rücken seither immer wieder aus, um in allen Regionen des Landes nach sterblichen Überresten zu suchen – und sie wurden mehrfach fündig.

Am vergangenen Donnerstag entdeckten sie eine weitere Leiche. Der Verdächtige selbst führte die Polizei an einen Brunnen auf einem Schießplatz der Armee in der Nähe der Hauptstadt Nikosia. Am Sonntag der nächste Horrorfund: In einem Baggersee entdeckten Ermittler eine Frauenleiche, die sich zusammen mit einem Betonblock in einem Koffer befand. Taucher bemühten sich am Montag, noch zwei weitere Koffer oder Taschen aus dem trüben Gewässer in der Nähe Nikosias zu holen. Laut staatlichem Radiosender RIK vermutet die Polizei auch in ihnen Leichen. Es wären Nummer fünf und Nummer sechs.

Fullscreen

Die Suche wäre damit aber noch nicht beendet. Denn inzwischen hat der Verdächtige in den Vernehmungen nach Berichten des Rundfunks gestanden, insgesamt fünf Frauen und zwei Mädchen getötet zu haben. Inzwischen ist in den Medien vom "ersten Serienmörders" Zyperns die Rede.

Alle Opfer sollen Ausländer sein. Die beiden zuerst gefundenen toten Frauen stammen den Berichten zufolge von den Philippinen, die Ermittler prüfen laut staatlicher Nachrichtenagentur CNA auch das Schicksal einer weiteren Asiatin sowie einer rumänischen Frau und deren Tochter, die ebenfalls seit 2016 als vermisst gelten. Die Beamten halten es für möglich, dass der 35-Jährige seine Opfer übers Internet zu Treffen überredet hat. Nach Berichten der Nachrichtenagentur "Reuters" ist die Polizei dem Verdächtigen über die Auswertung der Internetaktivitäten einer der Frauen auf die Spur gekommen.

Ermittlungen auch in Griechenland

Inzwischen haben die Untersuchungen der Mordserie auch internationale Ausmaße angenommen. Der mutmaßliche Täter sei in den vergangenen Jahren immer wieder aus beruflichen Gründen nach Griechenland gereist, berichtete das Staatsfernsehen Zyperns. Daher seien auch in Griechenland Ermittlungen eingeleitet worden. Die zyprischen Beamten erhalten zudem Unterstützung aus Großbritannien. Der Fall gilt als äußert komplex, ein Gerichtsmediziner und ein Psychiater aus dem Vereinigten Königreich sind daher in die Ermittlungen involviert.

Fullscreen

Das Entsetzen in Zypern ist groß: An einer Mahnwache vor dem Präsidentenpalast in Nikosia nahmen am Freitag rund 1000 Menschen teil. Sie kritisierten auch, dass die Polizei nach dem Verschwinden der Frauen vor drei Jahren nicht genug unternommen habe. Der Polizeichef kündigte laut "Reuters" eine interne Untersuchung an.

Vieles ist noch unklar in dem Fall, der schon jetzt seinen Platz in der Kriminalgeschichte Zyperns hat: Was war das Motiv des Täters? Wer sind die weiteren toten Frauen? Und vor allem: Welche Dimension hat dieser Fall tatsächlich?

Quellen: "Reuters", AFP, DPA