Die Kreispolizeibehörde Unna sucht einen Mann, der eines Sexualdelikts in einem Pflegeheim verdächtigt wird. Der Unbekannte verschaffte sich am 30. März Zugang zu einer Einrichtung in Schwerte, wo er zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr mindestens drei Zimmer von Bewohnerinnen betreten haben soll.

Bei den Bewohnerinnen habe er den Eindruck eines Pflegers erweckt, sei aber teilweise des Zimmers verwiesen worden. In zwei bisher bekannten Fällen entkleidete oder wusch er die Bewohnerinnen. Hinweise auf eine Vergewaltigung hätten sich in den anschließenden Untersuchungen nicht ergeben.

Die erste Bewohnerin habe den Mann energisch des Zimmers verwiesen. Im zweiten Zimmer verschloss der Unbekannte die Tür und fragte die Bewohnerin, ob diese duschen wolle. Da die Bewohnerin den Mann für einen Pfleger hielt, ging sie mit ihm ins Badezimmer, entkleidete sich und ließ sich komplett waschen. Als der Mann sie auch noch massieren wollte, brach sie die Prozedur ab und verwies ihn des Zimmers. Dann ging er ins Zimmer einer bettlägerigen Person, die er ebenfalls verschloss. Eine Pflegerin, die die Tür mit ihrem eigenen Schlüssel öffnete, bemerkte die Bewohnerin mit heruntergezogener Vorlage im Bett und hörte Geräusche aus dem Bad. Als sie die Badezimmertür öffnete, schob sie der unbekannte Mann zur Seite und verließ die Station.

Zweiter Fall in der Nähe

Von dem Mann wurde ein Phantombild erstellt, dass die Polizei nun aus Gründen der Gefahrenabwehr veröffentlicht hat. Denn am 5. April wurde in einem anderen Pflegeheim in Schwerte vom Pflegepersonal erneut ein unbekannter Mann angetroffen. Er hielt sich in einem Zimmer auf, in dem sich gerade keine weitere Person befand und flüchtete, als ihn das Personal ansprach. Da sich die Beschreibungen ähneln, könnte es sich bei beiden Vorfällen um den gleichen Mann handeln.

Der Mann vom 30. März, auf den sich das Phantombild bezieht, soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Er wird als südländischer beziehungsweise nordafrikanischer Typ beschrieben und soll schwarze, fettige Haare sowie einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Die Person vom 5. April wird als dunkelhäutig, schwarzhaarig und etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei hier entgegen.