BILES: "Ich beschuldige Larry Nassar und ein ganzes System, das seinen Missbrauch ermöglicht hat." Simone Biles und weitere olympische Athletinnen, die vom ehemaligen US-Turnarzt Larry Nassar sexuell missbraucht wurden, haben am Mittwoch erschütternde Aussagen gemacht. Das FBI hat offenbar nicht nur nicht auf die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs reagiert, sondern sogar die Aussage eines Opfers Monate später geändert, um so den Missbrauch herunterzuspielen. MARONEY: "Sie haben sich entschieden, zu lügen und einen Serien-Kinderschänder zu schützen." Die olympische Turnerin McKayla Maroney sagte, dass sie sich von den FBI-Agenten verraten fühlte, nachdem diese es versäumt hatten, Nassars Verbrechen zu untersuchen. Maroney schilderte diesen Missbrauch am Mittwoch in aller Deutlichkeit. "An diesem Abend war ich nackt, völlig allein, er hat mich stundenlang belästigt. Ich dachte, dass ich in dieser Nacht sterben würde, weil er mich auf keinen Fall gehen lassen würde." Die olympische Turnerin Aly Raisman sagte, die verzögerte Untersuchung des FBI habe es Nassar ermöglicht, weitere Opfer zu missbrauchen. "Es war, als würde man einem Pädophilen unschuldige Kinder auf einem Silbertablett servieren." Der Generalinspekteur des Justizministeriums hat im Juli einen vernichtenden Bericht veröffentlicht, in dem er dem FBI vorwirft, seine Ermittlungen verpfuscht zu haben. FBI-Direktor Christopher Wray. WRAY: "Im Namen des gesamten FBI möchte ich damit beginnen, den mutigen Frauen, die heute hier ausgesagt haben, auszurichten... Es tut mir zutiefst leid für jede Einzelne von Ihnen." Nassar wurde in drei Prozessen für schuldig befunden. Seine Gefängnisstrafe kann bis zu 175 Jahre betragen. Staatsanwälte haben geschätzt, dass er Hunderte von Frauen und Mädchen sexuell missbraucht hat. Turnerinnen und Turner forderten am Mittwoch Gerechtigkeit in einer verpfuschten FBI-Untersuchung zu sexuellem Missbrauch, nachdem das FBI es versäumt hatte, den ehemaligen USA-Turnarzt Larry Nassar zu untersuchen. Dieser Bericht wurde von Jonah Green erstellt.

