Das sind vielleicht die dümmsten Einbrecher der Welt. Beim Versuch, das Schaufenster eines Ladengeschäfts in Shanghai einzuwerfen, geschieht dieses kuriose Missgeschick: Einer der Möchtegern-Diebe wirft den für die Scheibe bestimmten Ziegelstein seinem Komplizen an den Kopf - Slapstick vom Feinsten. Ähnlich sehen das auch zahlreiche Zuschauer im Internet. "Der Ziegelstein hat wohl einen höhere IQ als der Werfer", so ein Kommentar.